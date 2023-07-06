«Предложения по работе мне не поступали»: Зарипов – о новом «Ак Барсе» и приезде Овечкина

Данис Зарипов: «Рабочий процесс выстроен, и он уже идет. По плану, хотим организовать в Казани большой хоккейный праздник»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Приезд Овечкина? В планах есть такое – скрывать нечего»

Данис Зиннурович, как идет подготовка к вашему прощальному матчу?

Если сейчас я вам все раскрою, то в дальнейшем для всех это будет уже не так интересно (смеется). Поэтому пока, признаюсь, не имею права чего-то раскрывать. Но скажу одно – рабочий процесс выстроен, и он уже идет. По плану, хотим организовать в Казани большой хоккейный праздник.

Именитые гости в Казани будут?

Будут, обязательно будут. Имен так же раскрывать не стану, но обещаю, что они точно будут.

Среди этих именитых гостей стоит ждать Александра Овечкина? В последнее время активно муссируются слухи о его возможном приезде в Казань.

Опровергать это я не имею права. В принципе, в планах есть такое – скрывать тут нечего. А по поводу гостей, то любой любитель хоккея, который знаком с моей карьерой, примерно понимает состав на этот матч.

Ранее сообщалось, что выставочный матч пройдет в преддверии Кубка TANECO. Взаимосвязаны ли эти события?

Да, все это будет в одном пакете, будет привязано друг к другу. Но по датам тоже пока ничего непонятно.

Данис Зарипов завершил профессиональную карьеру, но финальную точку еще не поставил Фото: © «Татар-информ»

«Работа в «Ак Барсе»? Я открыт для всех предложений»

Марат Валиуллин неоднократно отмечал, что вам могут найти должность в «Ак Барсе». Есть ли в этом вопросе какие-либо подвижки?

Этот вопрос также пока прокомментировать никак не могу. Но хочу сказать, что как только сезон закончился, так все и встало. До сих пор все стоит на том же уровне. Не знаю, возможно, в клубе какие-то предложения и готовятся, но этот вопрос не ко мне. Сейчас я нахожусь в режиме ожидания.

Была информация, что «Ак Барс» уже сделал вам предложение стать тренером и якобы вы отказались.

Не знаю, откуда у вас такая информация. В мой адрес ничего не поступало.

Но гипотетически, если бы вам предложили поработать в «Ак Барсе» или «Ирбисе», как бы отреагировали?

Я открыт для всех предложений. Как только что-то случится, тогда и будет повод об этом подумать.

«Не знаю, возможно, в клубе какие-то предложения и готовятся, но этот вопрос не ко мне» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От “Ак Барса” все ждут только одного – Кубка Гагарина»

Вам, как уже болельщику «Ак Барса», нравится трансферная кампания клуба в это межсезонье?

Как и в прошлом году, меня клуб очень удивил. Стоит отметить хорошую работу Марата Фаритовича как и в том, так и в этом сезоне.

Какие ожидания от нового сезона?

Теперь осталось увидеть такую же хорошую работу от Зинэтулы Хайдяровича (смеется). Для того, чтобы с результатом не «удивили» на новый год. Почему не удивили? Потому что от «Ак Барса» все ждут только одного – Кубка Гагарина.

Посещать игры в новом сезоне планируете? И как часто?

Посмотрим. До старта сезона еще два месяца. Поэтому пока ничего не могу сказать.

Когда вы играли за «Ак Барс», вы являлись признанным лидером команды не только на льду, но и вне его. Как думаете, кто сейчас будет таковым в раздевалке команды?

Думаю, тут далеко ходить не надо. Это Александр. Александр Валерьевич Радулов. Он уверенно справляется с этой ролью. Но насколько долго, вот это уже вопрос.

«До перехода мы играли с Мозякиным только в сборной. Да, мне нравилась его игра и его действия на льду» Фото: © «Татар-информ»

«Уверен, у Степанова в «Барсе» все получится»

Прошло 10 лет после того, как вы уходили из «Ак Барса» в «Металлург». Тогда ходили слухи, что вам с Алексеем Морозовым после поражения в Уфе было заявлено, что если Кубок Гагарина выигран не будет, то не будет и нового контракта. Было такое?

Нет, ни о чем таком я не знаю. Может быть, в верхних кулуарах об этом и говорили, но лично в свой адрес я ничего подобного не слышал. Мы просто выполняли свою работу, но так случилось, что мы выступили не очень удачно. Но это спорт. И я считаю, что то поражение дало мне много нового.

Сергей Мозякин участвовал в переговорах, когда вы переходили в «Металлург»?

Нет, не участвовал.

Но играл ли фактор того, что он выступал за ту команду?

На самом деле, до перехода мы играли с Мозякиным только в сборной. Да, мне нравилась его игра и его действия на льду. И когда я услышал такое предложение, то в принципе даже не раздумывал. Понимая, что буду играть в одной команде с Сергеем, сразу же согласился.

Алексей Степанов совсем недавно вернулся в систему «Ак Барса», стал тренером «Барса». Рады за него?

Я его поздравляю, очень рад за него. Конечно же, хочу пожелать ему успехов в тренерской работе в «Барсе», в его первых шагах в тренерской карьере. Знаю его не только как хорошего хоккеиста, но и как хорошего человека. Уверен, у него всё получится.

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