В прошедшем году ветераны из Татарстана получили более 500 тыс. компенсации на ТСР

В 2023 году 21 ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны в Татарстане были выделены средства на технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Более 570 тысяч рублей были выплачены в виде компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, включая подгузники и абсорбирующее белье.

В текущем году в республике на обеспечении техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями состоят 16 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в прошлом году в санаторно-курортных организациях оздоровились 45 человек из числа инвалидов и участников войны, тружеников тыла, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников и ветеранов ВОВ.

В первом квартале 2024 года путевками на санаторно-курортное лечение обеспечены один инвалид Великой Отечественной войны и восемь членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников и ветеранов войны.

По состоянию на 16 апреля 2024 года в Татарстане проживают 11 157 ветеранов Великой Отечественной войны. Они получают поддержку от государства, включая пенсионное обеспечение, социальную поддержку, технические средства реабилитации и льготы.