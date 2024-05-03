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В Татарстане проживают более 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны
Согласно данным, по состоянию на 16 апреля 2024 года, в Татарстане проживают 11 157 ветеранов Великой Отечественной войны.
Среди них 4 116 вдов погибших участников и инвалидов войны, 9 390 тружеников тыла, включая граждан, которые также имеют категорию вдовы, 97 бывших несовершеннолетних узников немецких концлагерей и 84 ветерана, награжденных знаком «Жителя блокадного Ленинграда».
В Татарстане также зарегистрирован 41 ветеран, не входивший в состав действующей армии, а также 115 участников и 42 инвалида ВОВ.
Все ветераны получают поддержку от государства, включая пенсионное обеспечение, социальную поддержку, технические средства реабилитации и льготы.
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