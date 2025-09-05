news_header_top
Экономика 5 сентября 2025 18:02

В промпарке «Вятка» в Мамадыше откроют теплицы с розами за 200 млн рублей

В октябре-ноябре этого года в промпарке «Вятка» Мамадышского района РТ планируют запустить розарий. Об этом рассказал представитель компании «Родные края ОПТ» Виталий Катканов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

«Примерная дата начала работ розария – октябрь-ноябрь этого года. Планируем выращивать лучшие сорта российских роз, которые получены в результате мировой селекции. Выращиваться будут на площади 1,1 га. Производительность – до 40 тыс. роз в неделю», – сообщил предприниматель и добавил, что это первый розарий в республике.

Поставки роз будут осуществляться не только в цветочные магазины Татарстана, но и в другие регионы России, в том числе на новые территории.

В проект вложено 200 млн рублей инвестиций. Предприниматель рассчитывает, что проект окупится через девять лет.

