Глава Мамадышского района Вадим Никитин: «У нас все есть, Аллага шөкер!»

Инвестиционный потенциал Мамадышского района сегодня презентовал глава Вадим Никитин в Агентстве у Талии Минуллиной на «Муниципальном часе». Здесь развивают событийный туризм, производят сыр и спирт, построили промпарк «Вятка». Теперь в планах у Никитина — производство протеина для спортсменов и яхт-марина на Каме.





Фото: предоставлено АИР РТ

Прямо в центре Татарстана

«Это самый большой по территории район в Татарстане. По экономике он пока не самый большой, но я надеюсь, что после нашей работы сегодня ситуация улучшится», – так отозвалась о Мамадышском районе глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Она напомнила, что Мамадыш связан со многими историческими личностями. Например, Лев Толстой в одном из своих писем в 1876 году признавался, что лучше он будет жить в Мамадыше, чем в Риме, Неаполе, Венеции. А еще при Екатерине II бывшее монастырское село Мамадыш получило статус города. По легендам, даже царица Сююмбике приезжала сюда на отдых.

Глава Мамадышского района Республики Вадим Никитин рассказал, что в районе проживает 40 тыс. жителей. Удачное расположение района – это его конкурентное преимущество: в 45 км находится особая экономическая зона «Алабуга», в 60 км расположена железнодорожная станция Кукмор, через район проходит трасса М7, развито судоходство по рекам Вятка и Кама. Расстояние до Казани – 167 км, до Набережных Челнов – 87 км.

«Прямо по центру [Татарстана], центрее некуда!» – в шутку заметила Талия Минуллина.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 132 тыс. га, а леса занимают 78 тыс. га. Мамадышский район – лидер в Татарстане по древесным запасам. «Представляете, треть площади – это леса!» – обратила внимание глава Агентства инвестиционного развития.

Мамадышский район находится в месте слияния рек Вятки и Камы. Можно использовать это для развития водного транспорта и рыбхозов, отметил Никитин.

В сельском хозяйстве Мамадышского района платят «прилично» – 88,5 тыс. рублей

О развитии экономики Мамадышского района в цифрах: объем валового территориального продукта (ВТП) за 2024 год составил 19,7 млрд рублей (+12% к 2023 году). Индекс промышленного производства составил 104,4%.

Общий объем привлеченных инвестиций за прошлый год – 4,5 млрд рублей. Талия Минуллина добавила, что по этому показателю район растет: в 2023 году он был на 31-м месте инвестиционного рейтинга районов Татарстана, а в 2024-м – на 25-м месте. «Рост серьезный!» – резюмировала глава Агентства.

Среднемесячная заработная плата в Мамадышском районе – 67,2 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве – 88,5 тыс. рублей. «Прилично», – считает Никитин.

Парк экстремальных и зимних видов спорта пополнится гостевыми домами и отелем

В Мамадышском районе развивается туризм. Например, весной прошлого года открылся парк экстремальных и зимних видов спорта. Его строительство началось в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Никитин рассказал, что инвестор задумал расширять комплекс: будет построена гостиница, сеть ресторанов, пляжный клуб и гостевые дома.

«В этом году уже закупили трубы, оборудование для того, чтобы установить систему искусственного оснежения. К этой работе тоже будем приступать», – добавил глава Мамадыша.

На событийный туризм приходится 80% туристического потока. Ежегодно в районе проводятся: фестиваль креативных санок Sunny ФЕСТ, Питрау, удмуртский Гырон Быдтон, марийский Семык, татарский Сабантуй. Впервые провели чемпионат республиканского масштаба по мотогонкам «Сила Камы». Глава надеется, что удастся сделать новое событие ежегодным и вывести на международный уровень.

В Мамадышском районе есть туристический маршрут «Одна дорога – пять культур», которая знакомит гостей района с ее многонациональным составом, традициями, культурой, кухней.

Талия Минуллина заинтересовалась маршрутом, который можно преодолеть за один день. «Поднимите руки, кто знает про этот маршрут? Вы делаете работу, про которую никто не знает!» – обратилась она к главе района.

Сырный и спиртовой заводы вносят вклад в экономику

Никитин рассказал, что район обладает существенными запасами дефицитного строительного сырья: глины различных свойств, гравия, песка, в особенности – песчано-гравийной смеси (ПГС), строительного и бутового камня. Также имеются крупные месторождения таких минералов, как доломит, известняк, гипс.

Минуллина прервала доклад, отметив, что надо пользоваться этими запасами, что не каждый район располагает такими ресурсами. «Готовое сырье у тебя на месте!» – сказала она.

«А нас все есть, Аллага шөкер!» – ответил Никитин.

Есть три нефтяные компании, которые в 2024 году добыли 77 тыс. тонн нефти. Реализовали ее на 3 млрд рублей.

Одно из старейших предприятий города, основанное в 1883 году, – это Мамадышский спиртзавод, филиал «Татспиртпрома». В прошлом году там запустили новый цех вискового дистиллята, в проект вложили порядка 150 млн рублей инвестиций.

В районе работает компания «Азбука сыра», завод перерабатывает 500 тонн молока в сутки. В планах на этот год – достичь объема товарной продукции в 10 млрд рублей, тогда как в прошлом году предприятие произвело товарной продукции на сумму 8,5 млрд рублей.

Вклад в развитие пищевой промышленности вносит «РМ АГРО», которая производит колбасные и мясные изделия и субпродукты из говядины.

Развита рыбопромысловая деятельность, производятся лимонады по грузинским рецептам и мед.

В Мамадышском районе построят молочный животноводческий комплекс за 11 млрд рублей

Сельское хозяйство является ключевой отраслью экономики Мамадышского района, доля которого в ВТП превышает 30%. Никитин рассказал о новом проекте, вложения в который приближаются к 10,7 млрд рублей.

«Планируется строительство крупной промышленной молочно-товарной фермы на 10,5 тыс. голов крупного рогатого скота, включая около 9 тыс. дойных коров», — рассказал глава.

Запланированный годовой объем производства — 96 тыс. тонн сырого молока и 1,7 тыс. тонн мяса КРС в живом весе.

«Этот проект позволит в ближайшем будущем довести ежесуточный объем надоев молока до 700 тонн, что удвоит нынешний показатель», — пояснил Никитин.

На ферме будет создано 90 рабочих мест, а реализовать проект хотят за три года.

В промпарке «Вятка» откроется теплица с розами за 200 млн рублей

На территории промышленного парка «Вятка» зарегистрированы 19 резидентов, семь из которых уже работают. Например, функционируют производство автомобильных зеркал для «КАМАЗов», террасных досок из лиственницы, стрейч-пленки, закалки зеркал большой площади.

Промпарк заполнен почти на 70%, работают почти 150 человек. Инвестиции резидентов составляют более 845 млн рублей, а 13 земельных участков еще свободны.

В октябре-ноябре этого года в промпарке «Вятка» планируется запустить розарий. Об этом рассказал представитель ООО «Родные края ОПТ» Виталий Катканов.

Строительство теплиц началось еще в 2023 году. В проект вложено 200 млн рублей инвестиций. Предприниматель рассчитывает, что проект окупится через девять лет. В теплицах хотят выращивать лучшие сорта российских роз мировой селекции, до 40 тыс. роз в неделю. Поставлять они будут не только в цветочные магазины Татарстана, но и других регионов России, в том числе на новых территориях.

В теплицах высокая степень автоматизации, поэтому будет 20 рабочих мест. Ожидается, что сотрудники будут получать по 80 тыс. рублей в месяц. Уже есть планы и на вторую очередь.

Павел Лукьянов сказал, что мужество и ответственность Митрофанова – это тот самый стержень, на котором держится дух всей компании Фото: предоставлено АИР РТ

Участник СВО развивает бизнес в Мамадыше на полученные выплаты

Еще одним резидентом «Вятки» стала компания, учрежденная участником СВО Дмитрием Митрофановым. С 2022 года он выполняет свой долг в зоне СВО, будучи мобилизованным рядовым-минометчиком.

Компанию на «Муниципальном часе» представил замруководителя производства Павел Лукьянов. Он сказал, что мужество и ответственность Митрофанова – это тот самый стержень, на котором держится дух всей компании.

Компания более шести лет занимается производством и возведением металлоконструкций. Пройден путь от изготовления заборов и навесов до сложных, комплексных проектов под ключ. Сегодня компания участника СВО Дмитрия Митрофанова возводит объекты в районах Татарстана – Чистопольском, Ютазинском, Апастовском.

Сейчас на участке площадью в 1 гектар идет подготовка фундамента, заливка бетона, будет возведен цех и установлено современное оборудование. В планах строительство второго цеха и организация жилой зоны для вахтовых рабочих. Общий объем инвестиций в проект составит 55 млн рублей.

«Большое уважение вызывает, что предприниматель, успешно ведущий бизнес в районах Татарстана, встал на защиту нашей Родины, пошел на спецоперацию и полученные выплаты направляет на развитие своего бизнеса», – прокомментировала Талия Минуллина.

Никитин рассказал об инвесторах, с которыми ведутся переговоры Фото: предоставлено АИР РТ

Амбициозные планы – завод протеина и яхт-марина на Каме

Никитин рассказал об инвесторах, с которыми ведутся переговоры. Например, есть заинтересованность инвестора из Краснодарского края в создании яхт-марины на берегу Камы.

«Если мы найдем точку согласования, этот проект будет достаточно востребованным для всей республики. Прежде всего для Камской агломерации, которая включает в себя Набережные Челны. На берегах Отарского сельского поселения мы готовы предоставить земельные участки», – добавил глава.

Еще идут переговоры с инвестором из Индии, который готов вложить 200 млн рублей в проект по расфасовке чая и кофе.

Никитин также рассказал, каких инвесторов ищут. Например, есть перспективный проект по производству протеина из сыворотки. Сырьем может быть продукция местного сырзавода.

«Из 500 тонн перерабатываемого молока получается до 300 тонн сыворотки, который можно использовать как сырье», – сказал глава, но потребуются вложения в 2,5 млрд рублей.

Во столько же обойдется производство сахара для диабетиков из древесины. Идею подсмотрели в Китае, проект уже имеется.

Район также находится в поиске инвестора, который занялся бы переработкой плодово-ягодных и овощных культур.

«Сегодня в малых формах хозяйствования района производится более 4 млрд рублей сельхозпродукции. Внутреннее потребление – где-то 1,5-2 млрд, поэтому готовы отдать переработку, но пока некому», – пояснил Никитин.

«Давайте соберем группу предпринимателей и поедем в Мамадышский район. Мне Вадим Ильич обещал лично, что он отнесется максимально внимательно к визиту предпринимателей, все покажет, все расскажет, его коллеги хорошую программу составят. Так что тут резервов еще очень много. Я хочу поблагодарить за вкусный и очень интересный, Вадим Ильич, сегодняшний наш «Муниципальный час», – сказала в конце встречи Талия Минуллина.