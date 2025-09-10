news_header_top
Экономика 10 сентября 2025 20:01

В промпарке «Чернышевка» в Высокогорском районе хотят построить новые корпуса

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Гендиректор «Казанской резины» Ленар Сагдиев рассказал главе Агентства инвестиционного развития Татарстана Талие Минуллиной о развитии промышленного парка «Чернышевка» в Высокогорском районе, сообщает корреспондент «Татар-информа».

«Заполнены почти все здания, но не с точки зрения производства. Часть из них используется как склады готовой продукции, другая – как склады сырья», – пояснил Сагдиев.

Он рассказал о ближайших планах развития площадки. Первое – перевести управляющую компанию из статуса ИП в ООО, чтобы привлечь грант по дополнительной электроэнергии. Второе – построить еще два корпуса под резидентов.

В промпарке «Чернышевка» работает компания «Казанская резина», которая производит резиновые смеси. Они используются как сырье для изготовления подошв, патрубков, хоккейных шайб и манжет стиральных машин – они поставляются в Белоруссию.

Видео: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Инвестдесант Минуллиной в Высокой Горе: «Деревня хоббитов» и судьба подвисших проектов
Инвестдесант Минуллиной в Высокой Горе: «Деревня хоббитов» и судьба подвисших проектов
