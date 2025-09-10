Инвестдесант Минуллиной в Высокой Горе: «Деревня хоббитов» и судьба подвисших проектов

Талия Минуллина провела совещание по инвестициям в Высокой горе. Вместе с главой района Равилем Хисамутдиновым они разбирались, как запустить реновацию бывшего здания тубдиспансера и что мешает инвесторам реализовывать проекты, одобренные на инвестсовете. Вместе с делегацией из АИРа работал корреспондент «Татар-информа».





Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина провела это утро на выездном совещании по инвестициям в Высокогорском районе

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Десант АИР в Высокой Горе

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина провела это утро на выездном совещании по инвестициям в Высокогорском районе. Экскурсию по предприятиям, которые вносят значимый вклад в инвестиционный портфель района, провел глава Равиль Хисамутдинов.

Минуллиной показали завод «ЭнергоСпецИнжиринг», который производит электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции. На предприятии гордятся тем, что их оборудование применяется на космодроме «Восточный», на Сахалине, а также в Татарстане – на «Казаньоргсинтезе», «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехиме», «Татнефти», в технопарке «Иннополис».

Минуллиной показали завод «ЭнергоСпецИнжиринг», который производит электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Преимущество завода – собственный цех металлоизделий. В планах развития – производство блочных комплектных трансформаторных подстанций «под ключ».

Гендиректор «Казанской резины» Ленар Сагдиев рассказал Минуллиной о развитии промышленного парка «Чернышевка», в котором и находится производство резиновых смесей. Они используются как сырье для изготовления подошв, патрубков, хоккейных шайб и манжет стиральных машин – они поставляются в Белоруссию.

Делегацию впечатлил шоурум компании «Венеция Стоун», где выставляются натуральные камни со всего мира: мрамор, лабрадорит, гранит, и изделия из них Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Делегацию впечатлил шоурум компании «Венеция Стоун», где выставляются натуральные камни со всего мира: мрамор, лабрадорит, гранит, и изделия из них. Минуллина отметила, что это премиум сегмент и рекомендовала выходить со стендом на форум «Россия – Исламский мир: КаzanForum» в следующем году, чтобы найти заказчиков за рубежом. Главе АИРа понравились скульптуры двух индийских слонов из натурального камня и она попросила их арендовать на время делового форума «Татарстан – Индия: Взаимная эффективность». Он впервые пройдет 8–9 октября в Казани.

Главе АИРа понравились скульптуры двух индийских слонов из натурального камня и она попросила их арендовать на время делового форума «Татарстан – Индия: Взаимная эффективность» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Высокая Гора мечтает о реновации бывшего туберкулезного диспансера

Минуллина пообещала помочь с поиском инвестора, который открыл бы гостиницу для спортсменов в Высокой Горе. Объект начали строить еще в 2015-2016 году, но работы остановились из-за нехватки финансовых средств. По соседству работает ледовый дворец и спорткомплекс, поэтому гостиница была бы очень актуальна для спортсменов во время республиканских и всероссийских соревнований.

Глава Высокогорского района подтвердил, что гостиница здесь крайне нужна, потому что объекты размещения есть только вдоль трассы М7.

Минуллиной показали здания бывшего туберкулезного диспансера, которые находятся в 15 минутах езды от Высокой Горы и в 21 км от Казани в лесном массиве. По мнению главы АИРа, можно рассмотреть несколько вариантов: объект подойдет для санатория, гостиницы или лечебного учреждения.

Минуллиной показали здания бывшего туберкулезного диспансера. По мнению главы АИРа, можно рассмотреть несколько вариантов: объект подойдет для санатория, гостиницы или лечебного учреждения Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Если мы хотим его продать, то нужно определить цену, по которой это можно сделать. Выходить на переговоры без переговорной позиции – так не бывает. Надо двигать тему!», – считает Минуллина.

Ранее заинтересованность в земельном участке, площадью 5 га, на котором находится бывшая туберкулезная больница, проявляли инвесторы, но в работу объект так и не взяли.

Любому инвестору, который сюда придет, будет проще снести эти краснокирпичные корпуса, высказался на месте директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. «Желающие снести объект и построить жилой комплекс есть, но нам этого не надо», – признал глава района.

Минуллина считает, что надо рассмотреть все варианты, поскольку объект серьезный, требует больших вложений, которые нужно искать вне республики.

«Думаю, что реально пристроить и гостиницу, и туберкулезный диспансер. Все будет зависеть от условий, которые мы предложим инвесторам. Надо разработать конкретное коммерческое предложение, потом мы сможем сделать анализ, кому на рынке это может быть интересно, и провести переговоры», – сказала глава АИРа, общаясь с «Татар-информом».

Талия Минуллина: «Если не можем подобрать участок в Высокогорском районе, давайте передадим проект кому-то, а то ни себе, ни людям. Давайте передадим в соседний район» Фото: предоставлено АИР РТ

Минуллину возмутили инвесторы, которые не реализуют одобренные Миннихановым инвестпроекты

После выездного совещания Минуллина с главой Высокогорского района провели муниципальный инвестсовет. Глава АИРа начала с хороших новостей: за три первых квартала 2025 года район вырос по притоку частного капитала. И это при том, что нет ни одной муниципальной промплощадки.

Были и плохие новости – у Высокогорского района есть три «зависших проекта», которые были одобрены на инвестиционном совете с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Минуллиной рассказали, что работы по промпарку «Высокогорский» буквально в финальной стадии, он уже включен в генплан. По другому промпарку – «Агрополис» – пока нет подтверждения финансирования.

В подвисшем состоянии с 2020 года проект глэмпинга, поскольку собственника не устроил ни один из предложенных участков, и у него поубавилось желание реализовать проект.

«Если не можем подобрать участок в Высокогорском районе, давайте передадим проект кому-то, а то ни себе, ни людям. Давайте передадим в соседний район», – рекомендовала Минуллина и выразила готовность лично переговорить с инвестором.

Руководитель АИРа не понимает, зачем инвесторы выходят на инвестсовет с участием Минниханова, если у них потом нет желания работать.

«На будущее – проекты на инвестсовете должны быть проработанные, чтобы нам не краснеть за тех людей, которые берут на себя обязательства, а потом не выполняют», – заявила Минуллина.

«Деревню хоббитов» хотят построить около села Альдермыш

О желании построить экокомплекс «Тенгре» сообщил инвестор Павел Мишин. Его частью может стать «Деревня хоббитов».

«В комплексе будут разные виды размещения. Деревня хоббитов – там интересный ландшафт, будут на возвышенности размещаться домики», – сообщил инвестор.

Еще планируются купольные дома, дома для семейного отдыха и дома с повышенным уровнем комфорта. Цены на проживание, по словам Мишина, будут начинаться от 10 тыс. рублей, в чем усомнилась Минуллина – скорее всего, стоимость будет выше.

На территории хотят создать два искусственных озера: одно для рыбалки, другое – для водных развлечений. В планах – два ресторана: национальной кухни и европейской кухни. В спа-зоне будет открытый подогреваемый бассейн. Для спорта – баскетбольная площадка, теннисные корты и футбольное поле.

Экокомплекс хотят возвести близ села Альдермыш, в 36 км от центра Казани. Проект занимает 40,5 га и полностью безавтомобильный – передвижение гостей осуществляется на экологичных электрокарах. Планируемый объем инвестиций – 450 млн рублей.

«Вот вам бесплатный совет – у нас в Татарстане нет ни одного глэмпинга, куда можно приехать семье, и ребенка на час-два оставить, чтобы его чему-то научили, кто-то с ним поиграл. Ни одного! Создали огромную сетку глэмпингов, а такого нет», – сказала Минуллина.

Ей ответили, что в «Тенгре» хотят построить детскую площадку и игровые комнаты в СПА-комплексе.

Высокогорский район может получить новые частные промпарки

Индустриальный парк «М7 – Чебакса» хотят построить в Высокой горе рядом с ЖК «Атмосфера» и федеральной трассой М7. Заинтересованность выразили пять резидентов, которые планируют заниматься металлообработкой, изготовлением дорожных знаков, оптовой торговлей металлом.

Реализовывать хотят в два этапа и полностью закончить в 2027 году. Объем инвестиций – 109 млн рублей.

Как сказал глава района, в будущем в ЖК «Атмосфера» будут жить 15 тыс. человек, поэтому с рабочей силой в новом промпарке не должно быть проблем.

Второй – индустриальный парк «Каймары» в Чернышевском сельском поселении. Объем инвестиций – 526 млн рублей.

«Опытный человек, начал доклад с того, что похвалил главу!»

На совете представили проект по производству адсорбентов и реагентов за 150 млн рублей. Как заявил Илья Шамрицкий, подобных предприятий в России нет. На первом этапе в районе хотят производить шашлычный, брикетированный и активированный уголь, на втором – технический силикагель, который вкладывают, например, в обувные коробки.

Самый дорогой из представленных проектов – комплекс для производства ЖБИ-колец, плит перекрытий и керамзитных блоков. Стоимость – 1,2 млрд рублей, 70% средств свои, 30% – заемные. Представитель проекта Алмаз Ахметов сообщил, что свое небольшое производство ЖБИ-колец уже есть, а на участке в Высокой Горе хотят расширяться.

Инвестор Дамир Сафаров хочет построить рядом в селе Альдермыш торговый центр с супермаркетом, который будет работать до 23:00, садовым центром и аптекой. Он ожидает, что на проект хватит 55 млн рублей. Минуллина усомнилась, но позитивно отреагировала на проект, который будет востребован близ коттеджного поселка «Новый Альдермыш».

«Опытный человек, начал доклад с того, что похвалил главу!», – в шутку отметила Минуллина по окончанию доклада Сафарова.

«У человека, который ездит на Rolls-Royce, найдутся деньги на небольшой завод»

Нужное производство – так высказалась глава АИРа о производстве асфальтобетонной смеси для строительства дорог. Компания «Галеон», которая уже работала на стройке Вознесенского тракта в Казани, хочет создать новое производство. Инвестиции оцениваются в 373 млн рублей.

Максим Зайцев доложил о желании построить промпарк «Абсолют» в Березинском сельском поселении. Там планируется наладить полный цикл производства котельного оборудования. Аналогичных производств в Татарстане нет. Вложения составят 480 млн рублей.

«У человека, который ездит на Rolls-Royce, найдутся деньги на завод небольшой», – прокомментировал доклад Зайцева глава Высокогорского района.

Инвесторы простят помочь с переводом земель из «сельхозки» в «промку»

Минуллиной и Хисамутдинову презентовали партию из семи инвестпроектов. Все они разные, но есть несколько тенденций. Первая – многие инвесторы просят перевести купленные земельные участки из сельскохозяйственной категории в промышленную.

«На следующий год правила перевода меняются, и надо будет согласовывать этот шаг с Минсельхозом РФ. Перевод занимает прилично – три-шесть месяцев. Надо сразу приобретать участки, которые будут соответствовать реализации проекта. А покупают, потому что сельхоз земля дешевле. А потом в связи с переводом как бы господдержки не оказалось больше, чем частных инвестиций», – прокомментировала Минуллина «Татар-информу».

Второе – инвесторы стараются реализовывать проекты без привлечения кредитных средств из-за высокой ключевой ставки. Как фигурально выразилась Минуллина, занимают «у друга, у брата». И это результат того, что сегодня происходит на финансовом рынке.

«В такие тяжелые времена даже думать о развитии бизнеса – это небольшой успех!»

Во время инвестиционного совета Минуллина журила докладчиков за непроработанные финансовые модели, но в конце подсластила пилюлю.

«Я хочу сказать, что в такой тяжелой ситуации вообще осуществлять предпринимательскую деятельность, идти в развитие, новые вещи делать – это уже небольшой успех. Даже мыслить об этом, и выходить с этим инициативами! Поэтому я хочу поддержать наших коллег», – сказала она.

Она отметила, что в целом в Высокогорском районе за последние лет пять созданы комфортные условия для ведения бизнеса: открываются новые производства, развивается малый бизнес. Да, может, проекты и не инновационные, но они нужные людям, заявила Минуллина.

«Конечно, так держать. Вперед и только вперед. И еще: я хочу сказать, что Татарстан сегодня – это сердце инвестиций. У нас хороший внешний имидж, и у нас сегодня лучшие инвестиционная инфраструктура в стране. Фактически мы единственный регион, у кого больше 100 промпарков и у кого больше семи федеральных зон с налоговыми льготами. Проекты получают всестороннюю поддержку. Система, которую сегодня выстроил Раис республики, она беспрецедентная и является примером для других субъектов Российской Федерации», – заключила Минуллина.