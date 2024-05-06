В прокуратуре сообщили подробности уголовного дела против работников Минэкологии РТ

В Татарстане по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении работников минэкологии, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Напомним, Татарская природоохранная межрайонная прокуратура, в рамках своей контрольной деятельности, обнаружила нарушения уголовного законодательства, совершенные сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Проверка показала, что в период с 2020-го по 2024 год в табеле учета рабочего времени старшего специалиста 3 разряда Центрального территориального управления Министерства были занесены недостоверные данные о его работе, хотя фактически он отсутствовал на рабочем месте, что привело к материальному ущербу на сумму более 2 миллионов рублей.

Помимо этого, этому же сотруднику было предоставлено транспортное средство и горюче-смазочные материалы, использованные не по назначению.

Собранные доказательства были переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против виновных лиц по статьям мошенничество и превышение должностных полномочий.