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В прокуратуре сообщили подробности уголовного дела против работников Минэкологии РТ
В Татарстане по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении работников минэкологии, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Напомним, Татарская природоохранная межрайонная прокуратура, в рамках своей контрольной деятельности, обнаружила нарушения уголовного законодательства, совершенные сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Проверка показала, что в период с 2020-го по 2024 год в табеле учета рабочего времени старшего специалиста 3 разряда Центрального территориального управления Министерства были занесены недостоверные данные о его работе, хотя фактически он отсутствовал на рабочем месте, что привело к материальному ущербу на сумму более 2 миллионов рублей.
Помимо этого, этому же сотруднику было предоставлено транспортное средство и горюче-смазочные материалы, использованные не по назначению.
Собранные доказательства были переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против виновных лиц по статьям мошенничество и превышение должностных полномочий.
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