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В Минэкологии РТ прокомментировали визит сотрудников правоохранительных органов
Сегодня в Минэокологии РТ прошли следственные мероприятия. Как сообщили в пресс-службе министерства, сотрудники Следкома РТ работали по делу на основании жалобы бывшего начальника Заволжского Территориального управления на одного из сотрудников ведомства.
«Все запрошенные документы и информация была представлена правоохранительным органам. Руководство ведомства заинтересовано в объективном рассмотрении жалобы и оказывает всестороннее содействие следствию», – добавили в пресс-службе Минэкологии РТ.
Как стало известно «Татар-информу», вопросы у правоохранительных органов появились к сотруднику Министерства экологии и природных ресурсов РТ из-за приписок. По данным источника агентства, в табель учета рабочего времени вносились недостоверные сведения о работе одного из сотрудников. Сам сотрудник в указанное время на рабочем месте отсутствовал. Ущерб, по предварительным данным, составил более двух миллионов рублей.
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