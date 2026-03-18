В Производственно-учебном центре КВЗ проходят обучение почти 800 школьников

Фото: kzn.ru

В этом году в Производственно-учебном центре Казанского вертолетного завода проходят обучение 757 школьников. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом, когда их было 200, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С возможностями центра сегодня ознакомился глава города Ильсур Метшин, его сопровождал генеральный директор КВЗ Николай Яковлев. «Профильное образование – это то, на чем исторически базировалась советская промышленность, и именно оно служило фундаментом при выборе профессии. Сегодня то, что мы увидели в производственно-учебном центре, вызывает самые положительные впечатления. <...> Думаю, это один из немногих таких центров не только в Татарстане и Казани, но и за их пределами», – заметил после осмотра мэр.

«Сегодня мы фактически возвращаемся к хорошо забытым, но эффективным практикам профориентации. Из 192 школ пока только 75 охвачены этой работой. 1900 казанских учеников знакомятся с различными профессиями, из них почти 800 ребят проходят обучение в данном центре. Эту работу необходимо продолжать и расширять», – выразил также уверенность Ильсур Метшин.

Центр был создан в 2024 году в рамках партнерства Республики Татарстан, госкорпорации «Ростех» и холдинга «Вертолеты России». Хотя производственно-учебные центры Ростеха работают также в Уфе и Москве, только на казанской площадке занимаются школьники.

Площадь центра превышает 16,7 тыс. кв. метров. Обучение максимально приближено к условиям настоящего производства. Теории уделяется 30% времени, а практике на реальном оборудовании – 70%. Здесь занимаются учащиеся начиная с 7-го класса. Программа состоит из 108 академических часов. В апреле учиться здесь начнут воспитанники еще десяти казанских школ. В итоге обучение здесь пройдут 800 школьников.

Фото: kzn.ru

Всего центр включает 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Тут используется реальная авиационная техника – вертолеты Ми-8 и «Ансат». Школьников обучают 38 промышленным профессиям, в числе которых – токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, оператор и наладчик станков с программным управлением, сборщик-клепальщик и монтажник электрооборудования летательных аппаратов.

На данный момент к проекту подключились более 40 школ Казани и Татарстана. С 1 сентября учащиеся выбирают направление. Затем формируются группы и совместно со школами составляется график: дети приходят в центр раз в неделю и занимаются по четыре часа. Помимо рабочих профессий, учащиеся осваивают инженерные компетенции: черчение, основы конструирования и 3D-моделирование.

«К концу учебного года они (школьники – прим. Т-и) сдают квалификационные испытания, выполняют работу перед членами экзаменационной комиссии и получают свидетельство о приобретении рабочей профессии, по которому могут трудоустроиться», – пояснила руководитель Производственно-учебного центра КВЗ Марина Финохина.

В центре занимаются далеко не только обучением школьников. Тут происходят подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для предприятий, разрабатываются образовательные программы под конкретные производственные запросы, проводится практика для студентов колледжей и вузов с последующим трудоустройством, ведется обучение наставников и мастеров. В общей сложности за 2025 год обучение здесь прошли более 3,5 тыс. человек, среди которых были и сотрудники самого вертолетного завода.

Помимо прочего, на базе центра организуют соревнования и чемпионаты, направленные на развитие профессионального мастерства, в том числе с участием школьников и студентов.