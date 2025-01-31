Студенты КНИТУ-КАИ впервые защитили дипломы на базе Производственно-учебного центра КВЗ

Фото: пресс-служба КВЗ

Выпускники КНИТУ-КАИ 2025 года по специализации «Вертолетостроение» впервые защитили квалификационные работы проектной группой на базе индустриального партнера вуза – в новом здании Производственно-учебного центра АО «Казанский вертолетный завод».

Возможность защитить выпускные квалификационные работы в максимальном приближении к месту трудоустройства получили 12 студентов, пять с половиной лет обучавшихся по специальности «Самолето- и вертолетостроение».

«Подобный формат защиты <...> у нас состоялся впервые, и дело не только в месте проведения мероприятия. В рамках своих индивидуальных работ эти выпускники защищали и коллективный проект – по комплексному проектированию легкого многоцелевого вертолета. Таким образом, они выступили как слаженная проектная команда», – заметила директор Института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ Айзада Магсумова.

Инициаторами и главными кураторами пилотного проекта, обновившего формат защиты дипломов, стали два руководителя кафедры вертолетостроения КНИТУ-КАИ: возглавлявший ее до 2024 года заведующий кафедрой аэрогидродинамики Евгений Николаев и действующий завкафедрой вертолетостроения, заместитель управляющего директора – главного конструктора ОКБ Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов.

Фото: пресс-служба КВЗ

Открывая мероприятие, выпускников и их наставников поприветствовали ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, председатель государственной экзаменационной комиссии – начальник ОКБ КВЗ Антон Законов и другие официальные лица. Они пожелали успехов всем 12 студентам, семеро из которых являются «целевиками» КВЗ с момента поступления в вуз в 2019 году.

Один из «целевиков» – Богдан Золотых, на отлично защитивший проект «Проектирование вертикального оперения легкого многоцелевого вертолета». Он трудоустроен на завод с четвертого курса.

«КНИТУ-КАИ и КВЗ организовали пилотный проект по защите, и она прошла прекрасно. Это был очень интересный опыт, особенно по работе с наставниками от завода, от реального производства. Между собой наша группа тоже тесно сотрудничала: каждый агрегат обсуждали, собираясь еженедельно, ведь каждый зависит друг от друга, и у тебя нет права подвести команду», – отметил Золотых, обратив внимание на главную ценность приобретенного опыта – понимание масштабности проекта через общую деятельность.

«Работая далее, мы все будем заниматься какими-то узкими направлениями, а здесь мы смогли увидеть общую картину, и то, как все взаимосвязано. В этом проекте начинаешь не только чувствовать свою значимость, но приходит понимание, что от твоей работы зависят другие. Это очень мотивирует», – добавил Богдан.

Более масштабная задача стояла перед единственной на потоке выпускницей-девушкой – Нараной Эрдыниевой. Если остальные члены команды концентрировались на проектировании лишь одного узла или конструктивного элемента, то она защищалась по проектированию легкого многоцелевого вертолета в целом. В течение полугода Нарана выступала координатором проекта, потому что, по ее словам, ей было интереснее писать диплом на более широкую тему. В чем-то это оказалось сложнее из-за необходимости делать расчеты раньше, чем одногруппникам, но при этом она имела возможность контролировать все этапы.

Фото: пресс-служба КВЗ

«Я получила опыт условного руководителя, и, конечно, в будущем это мне пригодится в карьере. Подготовка к защите началась еще прошлой весной, тему нам предложил Евгений Иванович Николаев – наш главный куратор. Активная подготовка началась уже с сентября. Все это время мы занимались расчетами, проектированием», – рассказала выпускница.

Нарана не только защитилась на отлично, но и возглавила своеобразный сводный рейтинг оценок комиссии. Она уже работает в компании «Авиационные интерьеры» и в дальнейшем планирует продолжить трудиться там как дипломированный инженер-конструктор.

Ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев подчеркнул, что возглавляемый им университет совместно с холдингом «Вертолеты России» и КВЗ ведет «созидательную деятельность по развитию вертолетостроения страны».

После завершения выступлений работники предприятий и члены ГЭК поздравили выпускников с успешной защитой и пригласили своих молодых коллег на производство.