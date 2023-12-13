В программу Игр БРИКС в Казани не включат соревнования по футболу, баскетболу и волейболу

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Программу Игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани летом будущего года, определят в январе. Об этом ТАСС рассказал глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

«По Играм БРИКС мы договорились, что в начале января после праздников проведем собрание оргкомитета, на котором утвердим виды спорта и все объекты, и уже не будем к этому вопросу возвращаться», – сообщил министр.

По его словам, на сегодняшний день на состязаниях планируется представить около 30 видов спорта. Леонов отметил, что инфраструктура Казани полностью готова к приему соревнований.

«Не будет точно крупных игровых видов спорта, таких как футбол, большой волейбол, большой баскетбол. Это будет пляжный, либо 3х3, в таком формате», – рассказал министр.

Игры БРИКС пройдут в столице республики с 12 по 23 июня будущего года.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов на церемонии, посвященной подведению итогов спортивного сезона 2023 года и празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта, отметил, что Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.