В программе «Пушкинская карта» участвует 21 культурное учреждение Башкортостана

С 1 сентября в России стартовал проект «Пушкинская карта», благодаря которому молодые люди от 14 до 22 лет включительно смогут бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране. К этому проекту присоединилось 21 учреждение Республики Башкортостан. Об этом сообщает «Башинформ».

«В Башкирии к реализации программы „Пушкинская карта“ подключилось 21 государственное учреждение культуры, среди них 17 театрально-концертных организаций и 4 музея с филиалами. В республике создан Экспертный совет, который принимает решение об участии того или иного события в программе „Пушкинская карта“», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться картой, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Карта оформляется виртуально и действует через специальное приложение.

«На сегодняшний день на портале по нашей республике размещено более 300 событий — это спектакли, концерты, выставки. В будущем планируется подключение библиотек, которые тоже проводят иногда платные лекции с интересными спикерами. Молодые люди, получая карту, имеют право выбора учреждения культуры в любом регионе нашей страны, потому что проект является федеральным», — отметила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробно о его привилегиях в интервью «Татар-информ» рассказала первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.