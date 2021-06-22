В программе кэшбэка участвуют 64 детских лагеря и четыре туроператора Татарстана

В программе кэшбэка участвуют 64 стационарных лагеря Татарстана и четыре туроператора. В программе принимают участие как государственные, так и частные лагеря. Об этом во время прямого эфира и тематического приема по вопросам организации туристического отдыха в 2021 году заявила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Екатерина Барабанова.

«Путевки в лагеря с кешбэком в республике продают туристическая компания Super.Camp, „Интеро“, „Татиана“ и „Персона грата“», — перечислила спикер.

Программа кэшбэка стартовала 25 мая и завершится до 31 августа.

По словам спикера, оплатить путевку можно только онлайн картой «Мир», причем зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Зарегистрировать карту в ней нужно на сайте www.privetmir.ru.

Перед оплатой необходимо убедиться, что лагерь участвует в программе кэшбека — у туроператора-агретора должна стоять соответствующая маркировка. «Не все лагеря России вошли в программу кэшбека, не все туроператоры имеют право на продажу путевки», — предостерегла спикер.

Размер кешбэка составит до 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей. После оплаты деньги автоматически вернутся на карту, с которой совершена покупка, в течение пяти дней.

Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций.

«С одной карты можно оплатить несколько путевок, при этом карта не обязательно должна принадлежать родителю», — отметила Барабанова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ направило 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря.