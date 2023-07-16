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Руc Тат
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Общество 16 июля 2023 13:33

В пробке на Крымском мосту вновь ожидают более 1 тыс. автомобилей

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В пробке на Крымском мосту вновь ожидают более 1 тыс. автомобилей
Фото: телеграм-канал Оперативного штаба Краснодарского края

Сегодня пробка на Крымском мосту со стороны Тамани вновь превысила тысячу автомобилей, следует из сообщений оперативного канала о ситуации на автоподходах к объекту.

Максимальное количество машин, попавших в пробку, фиксировалось в 12.00 — тогда очередь растянулась до 1,4 тыс. машин. По данным на 13.00, ее удалось сократить до 1,1 тыс. автомобилей. Время ожидания для них составит около четырех часов.

«Со стороны Керчи затруднений нет», — уточняется в сообщении.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил разгрузить Крымский мост, подключив к переправке транспорта военные корабли и увеличив число паромов. Кроме того, туристам на легковых автомобилях порекомендовали объезжать этот участок через новые регионы.

#крымский мост
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