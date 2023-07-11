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Руc Тат
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Общество 11 июля 2023 21:08

Два десантных корабля ВМФ начали перевозку транспорта через Керченский пролив

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Два больших десантных корабля ВМФ России — «Калининград» и «Оленегорский горняк» — начали перевозку транспорта через Керченский пролив. Второй из них совершил сегодня первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым», сообщает Минобороны РФ.
«По обращению Министерства транспорта Российской Федерации в пик курортного сезона БДК ВМФ России задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, каждый корабль способен вместись до 40 автомобилей.

Напомним, подключить десантные корабли к разгрузке очередей на Крымском мосту и увеличить число паромов поручил ранее Президент России Владимир Путин. Также туристам предложили объезжать пробку по новым российским регионам.

#крымский мост #Минобороны
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