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Два десантных корабля ВМФ начали перевозку транспорта через Керченский пролив
Два больших десантных корабля ВМФ России — «Калининград» и «Оленегорский горняк» — начали перевозку транспорта через Керченский пролив. Второй из них совершил сегодня первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым», сообщает Минобороны РФ.
«По обращению Министерства транспорта Российской Федерации в пик курортного сезона БДК ВМФ России задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым», — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
По данным министерства, каждый корабль способен вместись до 40 автомобилей.
Напомним, подключить десантные корабли к разгрузке очередей на Крымском мосту и увеличить число паромов поручил ранее Президент России Владимир Путин. Также туристам предложили объезжать пробку по новым российским регионам.
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