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Происшествия 6 июня 2023 13:52

В пробах сидра в Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата

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В спиртосодержащей продукции в Ульяновской области обнаружены примеси метанола и этилбутирата, сообщило Управление МВД по Ульяновской области в телеграм-канале.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным результатам исследования в пробах сидра, от отравления которым погибли 18 человек и еще 33 пострадали, не обнаружили метанол.

#Ульяновская область #алкоголь
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