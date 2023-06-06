В пробах сидра в Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата

В спиртосодержащей продукции в Ульяновской области обнаружены примеси метанола и этилбутирата, сообщило Управление МВД по Ульяновской области в телеграм-канале.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным результатам исследования в пробах сидра, от отравления которым погибли 18 человек и еще 33 пострадали, не обнаружили метанол.