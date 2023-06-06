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В пробах сидра в Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата
В спиртосодержащей продукции в Ульяновской области обнаружены примеси метанола и этилбутирата, сообщило Управление МВД по Ульяновской области в телеграм-канале.
«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным результатам исследования в пробах сидра, от отравления которым погибли 18 человек и еще 33 пострадали, не обнаружили метанол.
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