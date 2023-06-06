news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 июня 2023 13:03

По предварительным результатам в Ульяновской области метанола в пробах сидра нет

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В пробах сидра, от отравления которым погибли 18 человек и еще 33 пострадали, не обнаружили метанол. Об этом заявила на заседании штаба правительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая.

Несмотря на отсутствие метанола в пробах сидра в Ульяновской области, документов о качестве и безопасности этого напитка не было.

«По состоянию на вчера было отобрано три пробы спорной слабоалкогольной продукции. Хочу отметить, что предприниматели реализуют продукцию при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Метанол в норме в исследованных пробах, но это предварительные результаты исследования", - рассказала Дубовицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 4 по 6 июня в Ульяновской области выявлен 51 случай отравления алкоголем. В Минздраве региона отметили, что отравление проходит в тяжёлой форме, в 18 случаях отравление привело к летальному исходу.

#Роспотребнадзор #отравление
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное