В Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве экс-директора ТатНИИАХП

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу бывшего руководителя Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра «Российской академии наук» Елены Прищепенко. Кандидата сельскохозяйственных наук обвиняют в трех эпизодах мошенничества в крупном размере.

Отметим, что Прищепенко задержали еще в мае прошлого года.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, Елена Прищепенко с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, будучи руководителем Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра «Российской академии наук», незаконно требовала от подчиненных передачи ей части выплаченных премий. Деньги забирали якобы на нужды учреждения.

В итоге женщина получила более 1,4 млн рублей, которые присвоила и израсходовала на личные нужды. Свою вину экс-руководитель признала и вернула потерпевшим 54 тыс. рублей.