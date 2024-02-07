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В Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве экс-директора ТатНИИАХП
В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу бывшего руководителя Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра «Российской академии наук» Елены Прищепенко. Кандидата сельскохозяйственных наук обвиняют в трех эпизодах мошенничества в крупном размере.
Отметим, что Прищепенко задержали еще в мае прошлого года.
По версии следствия, Елена Прищепенко с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, будучи руководителем Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Казанского научного центра «Российской академии наук», незаконно требовала от подчиненных передачи ей части выплаченных премий. Деньги забирали якобы на нужды учреждения.
В итоге женщина получила более 1,4 млн рублей, которые присвоила и израсходовала на личные нужды. Свою вину экс-руководитель признала и вернула потерпевшим 54 тыс. рублей.
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