Экс-глава казанского научного центра, которая забирала премию сотрудников, пойдет под суд

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов накануне утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя казанского научного центра «Российской академии наук». Она обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с декабря 2019 года по декабрь 2022 года глава центра незаконно требовала от подчиненных передачи ей части выплаченных премий. Деньги изымали под предлогом расходов на нужды учреждения. В итоге женщина получила более 1,4 млн рублей, которые присвоила и израсходовала на личные нужды.

Свою вину экс-глава научного центра признала и вернула потерпевшим 54 тыс. рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.