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Общество 18 июля 2024 16:59

В Приволжском районе Казани заменили аварийный участок 30-летнего коллектора

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В Приволжском районе Казани завершены работы по замене аварийного участка коллектора 1994 года постройки.

Как сообщает казанский водоканал, в ходе аварийно-восстановительных работ по ул. Дубравная, 41 рабочие заменили трубопровод самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм, протяженностью 202 метра.

Уточняется, что этот коллектор позволяет транспортировать стоки 301 многоквартирного дома, 120 частных домов, 21 детского сада, 9 школ и более 45 административных зданий части Приволжского района.

Сейчас место аварийных работ благоустраивают.

Ранее сообщалось, что в Казани начали ремонтировать Фестивальный бульвар.

#коллектор #ремонт #Казань #Приволжский район
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