В Приволжском районе Казани откроют учебно-тренировочную квартиру для детей с ОВЗ

В Приволжском районе Казани появится учебно-тренировочная квартира для детей с ОВЗ. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Приволжского и Вахитовского районов города Альберт Салихов.

«Продолжается ремонт учебно-тренировочной квартиры по адресу Ипподромная, 18. Здесь на площади 224 кв.м. будет оборудован детский сад для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра, а также учебно-тренировочная квартира, где тьюторы будут обучать детей бытовым навыкам и самостоятельному проживанию», – прокомментировал он.

Салихов также отметил, что в 2023 году в 3 школах отремонтировали 18 кабинетов для детей с ОВЗ.