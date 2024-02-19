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В Приволжском районе Казани откроют учебно-тренировочную квартиру для детей с ОВЗ
В Приволжском районе Казани появится учебно-тренировочная квартира для детей с ОВЗ. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Приволжского и Вахитовского районов города Альберт Салихов.
«Продолжается ремонт учебно-тренировочной квартиры по адресу Ипподромная, 18. Здесь на площади 224 кв.м. будет оборудован детский сад для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра, а также учебно-тренировочная квартира, где тьюторы будут обучать детей бытовым навыкам и самостоятельному проживанию», – прокомментировал он.
Салихов также отметил, что в 2023 году в 3 школах отремонтировали 18 кабинетов для детей с ОВЗ.
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