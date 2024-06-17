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В Приволжском районе Казани ограничат движение на двух улицах
В Приволжском районе столицы Татарстана на двух улицах, Гарифьянова и Профессора Камая, более чем на полтора месяца частично ограничат движение транспорта и пешеходов. Об этом информирует пресс-служба мэрии Казани.
В частности, на улице Гарифьянова в районе ее пересечения с улицей Хусаина Мавлютова с 24 июня по 14 августа полностью закроют тротуар.
На улице Профессора Камая около дома №8а с 27 июня по 14 августа частично перекроют проезжую часть. Также на этой же улице с 5 по 14 августа полностью закроют проезжую часть у домов №10 и 11 по улице 1-я Калининградская.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции водопровода, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
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