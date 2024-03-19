В Приволжском районе Казани некоторые дома останутся на полдня без воды

Завтра ряд домов в двух жилмассивах и по трем улицам Приволжского района Казани останутся на полдня без воды. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами, сообщили в мэрии города.

Так, воду отключат с 8 утра и до 8 часов вечера в домах №205б, 207 по Оренбургскому проезду, №2 по ул. Гареева, №138/1, 138а, 138а корп.1, 138д, 140г, 144, 144а, 144а корп.1, 170, 207, 207а, 209, 209а, 209б, 209в по Оренбургскому тракту и в домах жилых массивов Медгородок и Медгородок-3.

Ранее также сообщалось, что с 21-го по 22 марта отключат воду жителям нескольких домов в Приволжском районе Казани.