Жителям ряда домов в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

С 09:00 21 марта до 09:00 22 марта отключат воду жителям нескольких домов в Приволжском районе Казани. Как сообщили в казанском водоканале, данная мера необходима для проведения работ по подключению участка водопроводной сети по улице Сафиуллина.

Уточняется, что под отключение попадают адреса:

улица К. Габишева, дома №7, 11, 7 корп.1,

улица Кул Гали, дома №10, 12, 14, 16, 10а, 10 корп.2; 11а, 11Б, 11Б корп.1; 13Б, 14 корп.1,2;

улица Сафиуллина, дома №17, 42, 46, 50, 50А, 56, 7, 7а, 7Б, 15, 15а, 16, 17а корп.2, 3, 4; 17Б, 27а, 27Б, 40, 40а, 40а/1, 50а/1,

улица Ю. Фучика, дома №48, 48а.

На предприятии обещали сделать все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени.

При необходимости жители смогут оставить заявку на подвоз автоцистерны с водой. Звонки принимают по телефону: +7(843)231-62-60.