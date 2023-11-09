В Приволжском районе Казани изымут земельные участки для строительства школы

Власти Казани изымут путем выкупа земельные участки в Приволжском районе города и расположенные на них объекты недвижимого имущества. Постановление исполкома опубликовано в новом Сборнике электронных документов, размещенном на сайте мэрии.

«Цель изъятия: реализация комплексного развития территории нежилой застройки города Казани, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Магистральная (строительство объекта местного значения – школы)», – говорится в документах.

Всего в таблице приводятся кадастровые номера 16 земельных участков. Также к изъятию подлежат объекты капитального строительства, расположенные на данной территории, в частности, дома №35, 122, 124, 126 по Магистральной. Общая площадь изымаемых земельных участков превышает 90 тыс. кв. метров.