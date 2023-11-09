Для строительства школы изымут два земельных участка в Вахитовском районе Казани

Власти Казани изымут путем выкупа два земельных участка в Вахитовском районе города и расположенные на них объекты недвижимого имущества. Постановление исполкома опубликовано в новом Сборнике электронных документов, размещенном на сайте мэрии.

«Цель изъятия: реализация комплексного развития территории нежилой застройки города Казани, расположенной по адресу: г. Казань, ул.Меховщиков (строительство объекта местного значения – школы)», – уточняется в документе.

Согласно таблице, подлежат изъятию земельные участки с кадастровым номером 16:50:012307:61 (ул. Меховщиков, площадь – 1 434 кв. метров) и 16:50:012307:273 (ул. Дулата Али, 21 639 кв. метров), а также объект капитального строительства, расположенный на одном из них.