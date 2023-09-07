В Приволжском районе Казани иномарка сбила подростка на самокате

Накануне в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием 15-летнего подростка.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, вчера вечером 48-летний водитель Volkswagen, следуя по улице Кул Гали со стороны улицы Сафиуллина, сбил 15-летнего пешехода. Отмечается, что подросток на самокате пересекал дорогу в непредусмотренном для этого месте .

В результате ДТП 15-летний пешеход получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен из медицинского учреждения.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Напомним, что в Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 81 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 87 детей получили различные травмы.

По данным ведомства, количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре. Так, в августе-сентябре прошлого года произошло 19 ДТП с участием детей, что составило 23 процента от общего количества ДТП.

С 21 августа по 10 сентрября 2023 года автоинспекторы Казани проведут массовые проверки водителей на предупреждение нарушений правил перевозки детей. Пройдут акции по предупреждению нарушений ПДД несовершеннолетними. Информацию о маленьких нарушителях ПДД направят в образовательные организации для профилактической работы с ними.