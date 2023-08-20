В Казани 21 августа стартует профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»

В Казани с 21 августа по 10 сентября 2023 года пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Фото: «Татар-информ»

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, за семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 81 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 87 детей получили различные травмы.

По данным ведомства, количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре. Так, в августе-сентябре прошлого года произошло 19 ДТП с участием детей, что составило 23 процента от общего количества ДТП.

К примеру, накануне в Казани произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Водитель Toyota, двигаясь по улице Проспект Победы, нарушил дистанцию и столкнулся с Chery. В результате столкновения 31-летняя пассажирка и 10-летний пассажир автомобиля Chery получили травмы.

С 21 августа по 10 сентрября 2023 года автоинспекторы Казани проведут массовые проверки водителей на предупреждение нарушений правил перевозки детей. Пройдут акции по предупреждению нарушений ПДД несовершеннолетними. Информацию о маленьких нарушителях ПДД направят в образовательные организации для профилактической работы с ними.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Детей до 7 лет необходимо перевозить с использованием детских удерживающих систем, а на переднем сиденье легкового автомобиля до 12 лет перевозка должна осуществляться только в детских удерживающих устройствах.