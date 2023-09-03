В Приволжском районе Казани на зебре BMW сбил подростка

Сегодня в Приволжском районе Казани произошло ДТП с участием ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, сегодня в районе шести часов вечера 27-летняя девушка-водитель BMW, следуя по улице Кул Гали в направлении улицы Фучика, выехала на запрещающий сигнал светофора и сбила 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

В результате ДТП ребенок-пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани напоминает о том, что с 21 августа по 10 сентября в столице Татарстана проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

По данным ведомства, количество ДТП с участием детей увеличивается в августе-сентябре. Так, в августе-сентябре прошлого года произошло 19 ДТП с участием детей, что составило 23 процента от общего количества ДТП.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Необходимо помнить: дети – самые незащищенные участники дорожного движения.