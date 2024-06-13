В Присутственных местах Кремля прошли «Летние вечера»

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля прошел первый в этом году «Летний вечер» журнала «Казань».

Первый летний выпуск журнала посвящен татарскому празднику Сабантую. На страницах номера мелькают государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова и современный батыр, чемпион мира по борьбе на поясах Булат Мусин.

Формат «Летнего вечера» – это больше чем привычная презентация номера. Помимо героев июньского журнала, на одной площадке собрались авторы и герои разных выпусков, выходивших в течение года. Нужный настрой предстоящей ностальгической ретроспективе задал Евгений Аладинский песней «Ноктюрн», известную в исполнении Муслима Магомаева.

О Казанском Кремле рассказал герой апрельского номера, главный архитектор Музея-Заповедника Рустэм Забиров. В выпуске он поделился многими подробностями. Того, что осталось за кадром, хватило бы на серьезную лекцию.

«Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова затевает встречу с учеными из Академии наук РТ. Там, видимо, будет предоставлена возможность выступить уже с презентацией. А сегодня Альбина будет задавать мне вопросы, я буду отвечать», - поделился Забиров.

На вечере выступил один из самых близких друзей журнала, его постоянный автор и одновременно главный дирижер Казанского камерного оркестра «La Primavera» Рустем Абязов. В этом году журнал «Казань» выпустил целую книгу-сборник из материалов за авторством дирижера «Абязов. Эскизы мемуаров».

«Журналу в первую очередь спасибо за то, что он не дает забыть те страницы нашей истории, в которых мы сами участвовали. То что мы можем вернуться в наши времена — дорогого стоит», — рассказал Абязов.

Новую песню, написанную буквально на днях на стихи Альбины Абсалямовой, выпустил бард Дмитрий Бикчентаев. У музыканта очень тесная связь с журналом. Для музыканта «Казань» с самого первого номера стала лицом города, её истории, культуры и людей. Важной опцией, по словам Бикчентаева, являются именно открытые презентации и вечера, когда читатели могут задать свои вопросы авторам и редакторам напрямую.

«Сегодня мы делаем премьеру, которую закончили по интернету вчера вечером. Мне всегда приятно работать с потрясающим поэтом, ибо Альбина Булатовна является для меня символом женской поэзии», – рассказал бард.

А один из героев мартовской «Казани», артист Казанского театра юного зрителя Михаил Меркушин прочел свои избранные заметки. Когда он приехал в город, судьба забросила его в дом к композиторам, музкантам и прочим людям искусства. О знакомстве актера с новым миром, с разного типа бабаями и были его замечания.

«Когда я приехал в Казань, я жил в старо-татарской слободе. Там я сразу окунулся в море татарского мира», – рассказал Меркушин.

«Летние вечера» проходят в Казанском Кремле уже второй год. Ранее они проходили во дворе Национального музея РТ, музея Евгения Баратынского и других площадках.

«За этот год наше сотрудничество с Казанским Кремлем окрепло. Апрельский номер, целиком посвященный музею-заповеднику, стал библиографической редкостью. Этих номеров не осталось. Иногда что-то остается – в этот раз не было ни одного возврата», – рассказала Абсалямова.

Радовать жителей и гостей города журнал «Казань» планирует ежемесячно на протяжении всего лета. Следующая встреча планируется на 10 июля. Точной даты «Летних вечеров» в августе пока нет.