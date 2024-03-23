Рустем Абязов: «Надеюсь, что мы не дадим классической музыке умереть»

В казанском культурном центре им. Пушкина прошла презентация книги дирижера Рустема Абязова «Эскизы мемуаров». Вечер проходил в формате «ламповой», дружеской беседы. Из зала на сцену передавали десятки вопросов-записок. В перерывах между ответами композитора и главного редактора журнала «Казань» Альбины Абсалямовой играла музыка в исполнении камерного оркестра La Primavera.

Слушатели не раз отмечали особое воздействие музыки Абязова — сам маэстро шутя назовёт это самовнушением: «Тот, кто хочет вылечиться нашей музыкой, легко это сделает».

Вступительной композицией стала «Весна» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди с Рустемом Абязовым на роли солирующей скрипки. Несмотря на то что музыки в этот вечер было много, большая его часть была посвящена воспоминаниям.

Вначале автор рассказал об истории создании «Эскизов», По его словам, они бы могли не выйти в свет без настойчивости главного редактора журнала «Казань». Всё началось с публикаций в журнале. Номер за номером композитор стал нештатным автором печатного издания, а его статьи переросли в постоянную рубрику.

Выход книги тоже был незапланированным событием. «Я даже не думал, чтобы мои статьи были изданы отдельной книгой. За то, что это произошло, я очень благодарен Альбине Абсалямовой и всем, кто участвовал в её создании. И эта книга мне даже больше нравится, чем журнал „Казань“, — здесь квинтэссенция всего, что есть в журнале», — добавил Абязов.

Главным инструментом в жизни музыканта была и остаётся скрипка. Любовь к ней началась с «Лунного света» Клода Дебюсси в исполнении кузнечика в сказочной радиопостановке. «Это была любовь на всю жизнь. Для того чтобы когда-нибудь исполнить этот шедевр, мне пришлось стать скрипачом», — заметил он.

По словам Абязова, у него всего одна скрипка, купленная еще в годы учебы в Московской консерватории. Подробнее об истории взаимоотношений с инструментом он поделился в эссе «Музыка дерева», включённом в сборник.

Он напомнил, что важная часть в работе оркестра La Primavera отведена просветительской деятельности и популяризации классической музыки. К примеру, этой цели служит программа «Звёзды на завтра», финал которой пройдёт в ГКБЗ им. Салиха Сайдашева. 200 воспитанников музыкальных школ со всего Татарстана, отобранных лично Абязовым, выступят на одной сцене с La Primavera. А в самом начале июня планируется выступление на «ПушкинФЕСТе».

Первого апреля в рамках «Фестиваля-65», приуроченного к юбилею композитора, пройдёт традиционный капустник «На дураках держится мир — 2». Тема мероприятия обычно всегда становится неожиданностью для слушателей.

В интервью Рустем Абязов приоткрыл эту завесу: «В „На дураках держится мир — 1“ пять лет назад, на шестидесятилетнем юбилее, всё крутилось вокруг памятника мне любимому. Этот памятник открыли, а потом сразу украли. Вокруг того, что произошло в связи с пропажей в городе Казани, третьей столице России, такого выдающегося памятника и крутится будущий капустник».

В репертуаре оркестра есть и киномузыка. В прошлый раз музыканты исполняли её в Димитровграде. Концерт переносили несколько раз с ноября по январь.

«Перенесённый концерт — это смерть для музыканта. Все билеты, как правило, сдаются, народ уже не приходит. Ещё и организаторы говорят, что нас тут „не очень знают“, билеты не очень хорошо расходятся. Каково было наше удивление, когда мы увидели полный зал. Концерт прошёл совершенно феерично», — вспомнил маэстро.

Затем в этот вечер прозвучал «Вальс» А. Петрова из советской трагикомедии «Берегись автомобиля!».

Поделился Абязов и курьезными случаями из жизни. «Мне привезли из Лондона ценнейшую партитуру — виолончельный концерт британского композитора Элгара. В России его достать было невозможно. И вот как-то я ушёл из дома, положив её на буфет. Но буфет для моего пса то же самое, что пол», — рассказал он.

Как итог — от редкой партитуры ничего не осталось.

После собаки в доме появился кролик. «Он живёт в незакрытой клетке, но дальше своего коврика никуда не уходит. Очаровательное существо», — добавил дирижер.

Слушатели задавали вопросы и о современной эстраде. «Какую эстраду вы имеете в виду? Если брать западную — она очень качественная. Если брать российскую, то легче назвать то, что не нравится. Мне нравилось, как пела Лариса Долина. О татарской эстраде я не люблю говорить. Я не люблю говорить о том, чего нет», — ответил Абязов.

По его словам, красивые мелодии сочиняли в советский период. Сейчас встречаются чаще «смазливые».

Также он признался, что сам уже давно не пишет — слишком высока внутренняя планка, поставленная себе. Хотя начинал сочинять еще в школе, а затем во взрослые годы.

Несмотря на то что на гитаре маэстро «знает только пять аккордов», вечер завершился именно под нее. Слова для песен Абязов написал сам, а музыка была взята из советской песни «Постой, паровоз». Редакция журнала «Казань» даже выдала музыканту сертификат «на исключительное исполнение песни „Постой, поровоз“».

В этих юмористических стихотворных зарисовках автор рассказал о своей работе с журналом, про пса-музыканта и кражу паспорта: «Редактор, нажми на тормоза!»

У Рустема Абязова двое детей. Сын Фархат, несмотря на свои исключительные музыкальные способности, поступил на факультет международных отношений СПбГУ. Дочь Лейла уже успела стать финалисткой «Мисс Татарстан — 2024».

«Вы думаете они замечательные благодаря мне? Нет, конечно. У меня чудесная супруга Юлия», — признался он.

Творческий вечер закончился автограф-сессией. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы композитор оставил росчерк на экземплярах своих «Эскизов».

«Я стараюсь жить сегодняшним днём. У нас есть много хорошей работы, и это здорово. Я очень хочу, чтобы эта работа нас не оставляла. Хочу, чтобы мы были нужны людям и классическая музыка не ушла в небытие. Чтобы не осталась дешёвая эстрада. Она не воспринимается, а звучит как фон, и всех это устраивает. Но я надеюсь, что мы не дадим классической музыке умереть», — сказал в своём интервью «Татар-информу» Рустем Абязов.

Жамиль Салимгораев