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Руc Тат
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Происшествия 7 августа 2023 09:15

В Приморском крае задержали матроса, который пытался поджечь военкомат

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В Находе полицейские задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Как указано в сообщении, 2 августа мужчина кинул в здание военкомата два коктейля Молотова. Один из них пробил окно на первом этаже, но не загорелся. Второй пролетел мимо цели.

Задержанный мужчина признал свою вину. Он рассказал, что накануне ему позвонили мошенники, который представились следователями и заставили поджечь военкомат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что череда подобных преступлений была совершена в разных уголках России. Общее во всех этих историях – на потенциального поджигателя выходят сотрудники ЦИПсО и в течение некоторого времени «обрабатывают» его, убеждая и даже угрожая.

#приморский край #поджог #военкомат #задержание
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