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Ру Тат
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15 сентября 2021  09:38

В Приморском крае выбрано место для строительства нового города

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В Приморском крае, недалеко от Владивостока, может появиться город Спутник. Место для возведения нового населенного пункта уже предварительно отобрано, сообщает Минстрой региона.

По данным ведомства, площадь участка составляет 383 гектара. Впервые идея о строительстве нового города прозвучала на Восточном экономическом форуме. Тогда уточнялось, что реализация проекта планируется на ТОР «Надеждинская», которая расположена в примерно 30 километрах от Владивостока. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.

#приморье #новый город
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