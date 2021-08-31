На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

При объединении Владивостока с городом Артемом на Дальнем Востоке возможно создание первого города-миллионника, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день во Владивостоке проживает около 600 тысяч человек, а население города Артема насчитывает чуть больше 100 тысяч жителей. Дополнительно в агломерацию планируется привлечь еще около 300 тысяч человек.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — сказал Чекунков.

Он отметил, что Владивосток имеет все шансы стать третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Для этого у него есть все необходимое», — считает Чекунков.