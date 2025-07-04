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Общество 4 июля 2025 08:22

В Приморье отменили Дальневосточный сабантуй из-за гибели замглавкома ВМФ

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Во Владивостоке отменили запланированный на сегодня Дальневосточный сабантуй из-за гибели в Курской области заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России, бывшего командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, <...> сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», – отмечается в сообщении.

Дальневосточный сабантуй, который позиционировался как посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне праздник дружбы народов, должен был пройти 4 июля во Владивостоке. Предполагалось, что участие в празднике примет глава Приморского края Олег Кожемяко.

О гибели замглавкома ВМФ, который ранее командовал дислоцированной в Приморье 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, стало известно накануне.

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#Владивосток #приморский край #сабантуй #спецоперация
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