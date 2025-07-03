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СВО 3 июля 2025 12:38

Замглавнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области

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Генерал-майор гвардии и заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами», – написал он в телеграм-канале.

#военнослужащие #Курская область
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