В Казани предлагают в аренду на лето дома за 750 тыс. рублей в месяц

Казанцам предлагают на лето арендовать загородные дома за 750 тыс. рублей. Объекты размещены на одной из онлайн-площадок объявлений. Речь идет о коттеджах площадью более 500 кв. м в поселке в Советском районе города. Это многоуровневые дома со SPA-зонами, бассейнами, спортзалами и благоустроенными участками.

В числе наиболее дорогих предложений на рынке также дом площадью 360 кв. м в коттеджном поселке Лаишевского района. Стоимость его аренды составляет около 360 тыс. рублей в месяц.

Далее следует бревенчатый коттедж площадью 150 кв. м в деревне все того же Лаишевского района. Арендная ставка – около 300 тыс. рублей в месяц. Объект рассчитан на размещение до 15 человек и включает баню и бассейн, то есть сочетает формат загородного отдыха с возможностью комфортного проживания большой компании.

К нижней границе выборки относится дом площадью 190 кв. м и стоимостью 270 тыс. рублей в месяц в одном из СНТ Лаишевского района. Это загородный дом с несколькими спальнями, просторной гостиной и баней, расположенный вблизи Волги.

Однако эксперты отмечают, что рынок долгосрочной аренды загородных домов в Татарстане остается довольно узким. В отличие от квартир на долгий срок их сдается немного, а полноценного сегмента круглогодичной аренды практически не сформировалось.

«Круглогодичная аренда загородных домов – это единичные случаи. Летний же сегмент существует, но он небольшой и в основном представлен базами отдыха с домиками советского типа с разным уровнем удобств. Рынок именно частных загородных домов можно назвать серым: более половины объявлений в агрегаторах – это «фонари», фейковые объекты для привлечения клиентов. Часть из них не существуют, часть уже сданы, а иногда под одним объявлением скрывается несколько реальных домов», – подчеркнул вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

