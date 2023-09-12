Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В приемной «Единой России» расскажут о поддержке участников спецоперации
13 сентября в аккаунте общественной приемной «Единой России» пройдет онлайн-трансляция «Правовая поддержка участников СВО и их семей». На вопросы ответят депутат Госдумы Айрат Фаррахов и глава фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.
Трансляция будет проходить в течение часа – с 13:00 до 14:00.
Разговор о поддержке участников специальной военной операции и их близких в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» продолжится в ходе приема граждан Айратом Фарраховым и Гузель Удачиной по адресу: Казань, ул. К. Маркса, 31/7. Время приема – с 14:00 до 15:00.
Вопросы можно направлять в телеграм-канал депутата Госдумы Айрата Фаррахова.
О фонде читайте в материале «Татар-информа Гузель Удачина, фонд «Защитники Отечества»: «Дело, которым мы заняты, совершенно новое».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»