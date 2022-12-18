В Приангарье вспыхнул пожар на нефтегазоконденсатном месторождении

В Усть-Кутском районе Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, принадлежащем Иркутской нефтяной компании, вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом рассказал руководитель региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Предварительно — произошло возгорание на площади около 1000 кв. метров. Присвоен 3 номер сложности. Предположительно — пострадал 1 человек. Данные будут обновляться», — написал губернатор.

По информации ГУ МЧС по области, пожар начался в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково. Согласно предварительным данным, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет.

Задействованы автоматические системы пожаротушения. Огонь тушат частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина. На место направлены пожарные расчеты Федеральной пожарно-спасательной службы из Усть-Кута.

Позднее спасатели отчитались, что к 00.30 по местному времени (19.30 по Москве) огнем охвачены 400 кв. метров. В борьбе с пламенем участвуют 45 человек и 17 единиц техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС находится в готовности.

Upd (20.52): В Иркутской нефтяной компании рассказали РИА Новости, что возгорание локализовано. Погибших нет, количество пострадавших уточняется. «Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам», — заверили нефтяники.

Ранее, 15 декабря, пожар произошел на нефтезаводе в городе Ангарске Иркутской области. Погибли два человека, о чем сообщал «Татар-информ».