На нефтезаводе в Ангарске вспыхнул пожар, погибли два человека
Сегодня утром на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) начался пожар, огонь охватил примерно 2,5 тыс. кв. метров. Погибли два человека, еще четыре пострадали.
Первым о пожаре рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. «Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв. метров», — написал он.
На тот момент было известно о двоих пострадавших. В тушении огня было задействовано более 100 человек и 25 единиц техники. Позднее ГУ МЧС по региону сообщило, что к 8.18 (3.18 по Москве) пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. метров.
Затем Следственное управление СКР по Иркутской области уточнило ситуацию с жертвами инцидента. «По версии следствия, сегодня около 6 часов произошло возгорание <…>. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
При этом возможной причиной пожара ГУ МЧС по Иркутской области назвало «загазованность систем технологической установки».