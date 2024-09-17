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В Приамурье при крушении вертолета погибли пилот и два пассажира
В Зейском районе Амурской области пилот и два пассажира погибли при крушении вертолета Robinson R66. Об этом сообщили в Росавиации.
«В 09:15 мск поисково-спасательное воздушное судно Росавиации – вертолет Ми-8Т со спасателями Хабаровской РПСБ и МЧС России – обнаружило пропавший в Зейском районе Амурской области вертолет Robinson R66. Летевшие на борту R66 три человека (пилот и два пассажира), к сожалению, погибли», – говорится в заявлении.
Ранее мы рассказывали, что в Амурской области ведутся поиски вертолета Robinson R66, принадлежащего золотодобывающей компании «Хэргу». Воздушное судно выполняло рейс в Зейском районе Приамурья, после чего был активирован аварийный радиомаяк. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.
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