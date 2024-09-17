В Амурской области пропал вертолет Robinson R66 с тремя людьми на борту

Вертолет Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропал в Амурской области, ведутся поиски. Воздушное судно выполняло рейс в Зейском районе Приамурья, после чего был активирован аварийный радиомаяк, сообщили в Росавиации.

«В Амурской области ведутся поиски вертолета Robinson R66, принадлежащего золотодобывающей компании “Хэргу”», – говорится в сообщении.

Представители ведомства заявили, что предположительно в вертолете были пилот и два пассажира. Для поиска исчезнувшего воздушного судна задействован спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании «МостАвиа».