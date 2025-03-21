В пресс-службе Раиса РТ рассказали, чем угостили делегацию Татарстана во Вьетнаме

Во время встречи Раиса РТ Рустама Минниханова и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тинем делегацию Татарстана угостили вьетнамским чаем. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

«Вьетнамцы такие же гостеприимные, как и мы. На каждой встрече подают чай! Так что можно сказать, что все вопросы обсуждались за кружкой вьетнамского зеленого чая с жасмином. Именно его предлагают делегациям на встречах», - написала она.

Напомним, что на упомянутой встрече Минниханов выразил готовность увеличить количество студентов из Вьетнама в вузах РТ. В свою очередь, Фам Минь Тинь предложил организовать авиаперелеты из Вьетнама в Казань.