Минниханов выразил готовность увеличить количество студентов из Вьетнама в вузах РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. На встрече руководитель республики поблагодарил премьера за организацию деловой программы для делегации Татарстана, которая позволила познакомиться с экономическим потенциалом.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Фам Минь Тинь посещал Казань во время саммита БРИКС. Тогда гость встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

«Вьетнам – один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения между нашими странами носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства», – отметил Раис РТ.

Россия и Вьетнам поддерживают дипломатические отношения уже 75 лет. Как отметил Минниханов, нужно придать новый импульс сотрудничеству на уровне регионов двух стран.

За 2024 год татарстано-вьетнамский товарооборот превысил 33 млн долларов. Вместе с тем ранее этот показатель достигал 60 млн долларов.

Отдельно затронули вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере. Сегодня в вузах Татарстана учится 70 студентов из Вьетнама, но Минниханов сообщил о готовности увеличить их количество. Ряд татарстанских вузов поддерживают связи с вьетнамскими учебными заведениями.

Премьер-министр отметил, что саммит БРИКС в Казани организовали на высоком уровне.

«Приветствуем ваш визит, считаю, он активизирует региональные связи. Мы используем много камазовской продукции в нашей промышленности. И хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось», – добавил он.

Фам Минь Тинь подчеркнул, что сегодня Вьетнам расширяет авиасообщение с городами России, и предложил рассмотреть как один из городов направления Казань.