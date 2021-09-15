Айдар Метшин: «Нижнекамск достиг «золотой середины» в своем развитии»
С какими итогами Нижнекамск подходит к 55-летнему юбилею, почему люди стали главной ценностью для развития территории, и как район будет бороться с утечкой молодежи – в интервью проекта «12 этаж» с Ринатом Билаловым рассказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Часть 1.
«Люди – наша главная ценность»
— Добрый день, Айдар Раисович. В этом году Нижнекамску исполняется 55 лет - какое, на ваш взгляд, главное достижение есть у города к этой юбилейной дате?
— В масштабах жизни городов 55-летие является юным возрастом. Мы встречаем эту дату с огромным багажом реализованных проектов за плечами, их начинали еще те, кто стоял у истоков создания города. В этом есть уникальность Нижнекамска – в нем еще живет то поколение, которое создавало наш город, и эти люди сейчас передают молодежи свой богатый опыт.
За прошедшие годы мы смогли стать не только крупным промышленным городом республики с нефтегазохимией и шинным производством, но и настоящим центром страны в сфере высокотехнологичной нефтепереработки. Но самое главное в этой истории – это люди. Именно они и являются нашей основной ценностью, гордостью района и города.
— Помимо юбилея города, в этом году исполняется 15 лет с момента вашего назначения руководителем Нижнекамского муниципального района. Это очень серьезный срок и большой управленческий опыт, который востребован везде. Что вас удерживает здесь все эти годы?
— Номинально я родился в Набережных Челнах, однако вся моя сознательная жизнь была связана именно с Нижнекамском, с городом где прошло мое детство, где я получил образование, который стал для меня школой жизни. Это, в том числе, и та причина, почему я с полной самоотдачей тружусь на этом месте – на благо района, республики. Я этим живу вместе со своими коллегами и командой.
Я очень благодарен тому, что на протяжении 15 лет у меня была возможность воплощать в жизнь и видеть результаты тех динамичных инициатив, которые происходили на нашей территории. Да, за это время были разные годы, разные периоды, которые люди также оценивают по-своему. Но в целом мы вышли на путь динамичного и стабильного развития нашей территории.
«Главный стимул к работе – реальные изменения в жизни наших жителей»
— Вы упомянули работу в команде, расскажите о ней подробнее. В республике выходцы из Нижнекамска являются востребованными во многих отраслях. В чем секрет эффективности ваших кадров?
— В основе всего лежит правильная расстановка задач и приоритетов. Мы единомышленники, которые настроены на достижение поставленной цели. Ежегодно мы определяем список этих целей в разных сферах, каждая из них вполне осязаема и есть конкретные критерии ее исполнения. Аналогичный подход используется во всей нашей республике, и мы применяем его на нашем муниципальном уровне.
Больше всего стимулирует к работе понимание того, как конкретный проект влияет на жизнь людей, улучшает и упрощает ее. Кроме того, сейчас на все это у нас есть большие ресурсы, несравнимые с тем, что было еще 15-20 лет назад. Я напомню, что в недалеком прошлом были такие года, когда ремонт одного детского сада или социального учреждения воспринимался как настоящая победа.
Это было непростое время, но мы смогли переломить ситуацию и выйти на траекторию роста. Сейчас все по-другому: действуют десятки республиканских и федеральных программ в самых разных сферах – от экономики и сельского хозяйства до культуры и благоустройства.
— Что для вас было самым сложным в работе?
— Самое сложное – это работа с людьми. Но она является и самой интересной, когда ты чувствуешь прямую связь с населением, их запросы и нужды. Я никогда не думал, что стану руководителем такого города, территории. И когда это произошло, мне пришлось быстро учиться: где-то на «четверку», где-то на «тройку».
Главный урок, который я вынес из этого опыта – работа с людьми всегда связана с огромной ответственностью. Особенно с учетом того, что это мои земляки, с которыми мы выросли на одной нижнекамской земле. Поэтому мнение людей, их оценка моей работы, для меня всегда была очень важна.
Про борьбу с оттоком молодежи: «Не все должны работать на производстве»
— Одна из актуальных проблем ряда районов и городов связана с утечкой кадров, когда молодые люди перебираются в крупные города, затем едут из регионов в столицу или даже за границу. Как вы работаете с молодежью, чтобы она развивалась на родной земле?
— В этом вопросе важно разделять две составляющие. Первая из них – это естественный процесс миграции населения. Современная молодежь очень мобильна, она легко принимает решения о переезде по тем или иным причинам. И эти процессы идут не только у нас: из Нижнекамска едут в Казань, из Казани в Москву, а оттуда – в другие страны. Это было всегда.
Но есть и вторая составляющая вопроса, более важная. Она связана с теми, кто хочет и может работать здесь, у нас. Наша задача – создать для этих молодых людей все необходимые условия для самореализации. Чтобы они видели свою перспективу роста, это касается не только карьеры, но и духовно-культурного развития.
Этому вопросу посвящен отдельный раздел в Стратегии социально-экономического развития нашего района – человеческий капитал. Сейчас, к сожалению, у нас остаются лишь 21% выпускников 11-х классов. Уезжают, как правило, те, кто уже имеют четко поставленную цель дальнейшего развития. В этом направлении явно нужна активизация нашей работы.
При окончании школы наши выпускники должны понимать, куда двигаться дальше, с учетом их устремлений и интересов. А мы должны создать все условия, чтобы они могли их проявить. Наш подход такой: у каждого человека есть способности, просто у всех они разные.
И если какой-то ученик имеет «тройки» - это не значит, что он ни на что не способен. Просто в нем не увидели те способности, которые были заложены природой. Поэтому наша задача - обнаружить и раскрыть талант каждого школьника, именно такой проактивный подход будет применяться в наших новых школах, где мы реализуем идеологию «Школа без отстающих».
Нижнекамск, в первую очередь, город с крупными промышленными предприятиями. Но это не значит, что все могут и должны работать на производствах. Профили обучения подрастающего поколения должны быть разными. Сегодня вопрос кадров является номером один, без этого невозможна реализация других программ и проектов.
«В Нижнекамске чувствуешь связь между людьми на тактильном уровне»
— От образования перейдем к теме культуры. Для промышленных городов эта тема является болезненной, потому что основной упор здесь изначально делался на технологии, а культурная среда была на втором плане. Как за прошедшие годы вам удалось переломить этот тренд?
— Образование и культура – это основа, на которой держится общество. Даже в тяжелые годы войны в нашей стране продолжали строить объекты культуры, это понимание было всегда. Потому что, упустив культурное развитие молодых поколений, мы их просто потеряем.
Сейчас очень многое делается для поддержания этой сферы в сельской местности и городах. Создаются не только здания сельских клубов, в них также идет активная работа с молодежью, настоящая «движуха» - мероприятия, концерты, встречи и выступления.
Другой аспект – библиотеки. Несколько лет назад мы открыли в Нижнекамске парк чтения и отдыха им. Тукая и реконструировали одноименную библиотеку по примеру библиотеки Достоевского в Москве. Проект сделал знакомство с литературой более доступным и открытым для всех желающих, это реально повлияло на желание людей прийти туда. Мы должны пересмотреть в целом всю систему филиальных библиотек: где-то «пахнет нафталином», где-то низкая эффективность и так далее. То есть место для дальнейшей работы здесь есть.
Еще одно важное направление — это, конечно же, театр. У нас есть Нижнекамский государственный татарский драматический театр. Моя мечта, чтобы появился и русский драмтеатр. Что касается татарского драматического театра, мы провели большие работы по реконструкции его большой сцены, а малую сцену отдали под студию детского творчества. Это очень важно, чтобы дети с малых лет соприкасались культурной средой.
Впереди у нас – создание театра юного зрителя (ТЮЗ). Для этого проекта мы передали здание кинотеатра «Джалиль», обсудив данный шаг с театральной общественностью города. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы провести реконструкцию и придать зданию соответствующий внешний вид. Это будет суперпроект.
Также у нас есть музыкальное училище им.Сайдашева, выходцы которого являются гордостью Татарстана. Вместе с республиканским Минкультуры мы прорабатываем вопрос о создании креативного пространства на базе училища для тех, кто хочет ближе познакомиться с этой темой и даже получить компетенции.
В целом, культура – это очень важное направление. Внимание к нашему культурному коду не может быть избыточным, по определению.
— А каков культурный код нижнекамца?
— Каждая территория имеет свою специфику, в зависимости от географии, истории и множества других факторов.
Наша особенность в том, что Нижнекамск достиг «золотой середины»: 300 тысяч жителей – это уже крупный город, но в отличие от мегаполисов-милионников здесь все еще сохраняется связь между людьми. Здесь есть это чувство общности, ты ощущаешь людей рядом на тактильном уровне. У нас очень доброжелательные люди.
— Вы являетесь практически ровесником города. Что хоте ли бы пожелать нижнекамцам и себе?
— Процветания, стабильности и чувства перспективы, которое будет реально улучшать качество жизни. Что можно пожелать нижнекамцам? В первую очередь, здоровья. И любви ко всему, что тебя окружает. Что пожелал бы себе? Того же самого. Сейчас я нахожусь на новом этапе развития. И так же, как и 15 лет назад, мне предстоит многому учиться.
Вторая часть интервью будет опубликована в ближайшее время.