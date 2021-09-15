Айдар Метшин: «Нижнекамск достиг «золотой середины» в своем развитии»

С какими итогами Нижнекамск подходит к 55-летнему юбилею, почему люди стали главной ценностью для развития территории, и как район будет бороться с утечкой молодежи – в интервью проекта «12 этаж» с Ринатом Билаловым рассказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Часть 1.

Айдар Метшин: «Я с полной самоотдачей тружусь на этом месте – на благо района, республики»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Люди – наша главная ценность»

— Добрый день, Айдар Раисович. В этом году Нижнекамску исполняется 55 лет - какое, на ваш взгляд, главное достижение есть у города к этой юбилейной дате?

— В масштабах жизни городов 55-летие является юным возрастом. Мы встречаем эту дату с огромным багажом реализованных проектов за плечами, их начинали еще те, кто стоял у истоков создания города. В этом есть уникальность Нижнекамска – в нем еще живет то поколение, которое создавало наш город, и эти люди сейчас передают молодежи свой богатый опыт.

За прошедшие годы мы смогли стать не только крупным промышленным городом республики с нефтегазохимией и шинным производством, но и настоящим центром страны в сфере высокотехнологичной нефтепереработки. Но самое главное в этой истории – это люди. Именно они и являются нашей основной ценностью, гордостью района и города.

«В Нижнекамске еще живет то поколение, которое создавало наш город, и эти люди сейчас передают молодежи свой богатый опыт» Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

— Помимо юбилея города, в этом году исполняется 15 лет с момента вашего назначения руководителем Нижнекамского муниципального района. Это очень серьезный срок и большой управленческий опыт, который востребован везде. Что вас удерживает здесь все эти годы?

— Номинально я родился в Набережных Челнах, однако вся моя сознательная жизнь была связана именно с Нижнекамском, с городом где прошло мое детство, где я получил образование, который стал для меня школой жизни. Это, в том числе, и та причина, почему я с полной самоотдачей тружусь на этом месте – на благо района, республики. Я этим живу вместе со своими коллегами и командой.

Я очень благодарен тому, что на протяжении 15 лет у меня была возможность воплощать в жизнь и видеть результаты тех динамичных инициатив, которые происходили на нашей территории. Да, за это время были разные годы, разные периоды, которые люди также оценивают по-своему. Но в целом мы вышли на путь динамичного и стабильного развития нашей территории.

«Вся моя сознательная жизнь была связана именно с Нижнекамском, с городом где прошло мое детство, где я получил образование» Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

«Главный стимул к работе – реальные изменения в жизни наших жителей»

— Вы упомянули работу в команде, расскажите о ней подробнее. В республике выходцы из Нижнекамска являются востребованными во многих отраслях. В чем секрет эффективности ваших кадров?

— В основе всего лежит правильная расстановка задач и приоритетов. Мы единомышленники, которые настроены на достижение поставленной цели. Ежегодно мы определяем список этих целей в разных сферах, каждая из них вполне осязаема и есть конкретные критерии ее исполнения. Аналогичный подход используется во всей нашей республике, и мы применяем его на нашем муниципальном уровне.

Больше всего стимулирует к работе понимание того, как конкретный проект влияет на жизнь людей, улучшает и упрощает ее. Кроме того, сейчас на все это у нас есть большие ресурсы, несравнимые с тем, что было еще 15-20 лет назад. Я напомню, что в недалеком прошлом были такие года, когда ремонт одного детского сада или социального учреждения воспринимался как настоящая победа.

«В недалеком прошлом были такие года, когда ремонт одного детского сада или социального учреждения воспринимался как настоящая победа» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Это было непростое время, но мы смогли переломить ситуацию и выйти на траекторию роста. Сейчас все по-другому: действуют десятки республиканских и федеральных программ в самых разных сферах – от экономики и сельского хозяйства до культуры и благоустройства.

— Что для вас было самым сложным в работе?

— Самое сложное – это работа с людьми. Но она является и самой интересной, когда ты чувствуешь прямую связь с населением, их запросы и нужды. Я никогда не думал, что стану руководителем такого города, территории. И когда это произошло, мне пришлось быстро учиться: где-то на «четверку», где-то на «тройку».

Главный урок, который я вынес из этого опыта – работа с людьми всегда связана с огромной ответственностью. Особенно с учетом того, что это мои земляки, с которыми мы выросли на одной нижнекамской земле. Поэтому мнение людей, их оценка моей работы, для меня всегда была очень важна.

Про борьбу с оттоком молодежи: «Не все должны работать на производстве»

— Одна из актуальных проблем ряда районов и городов связана с утечкой кадров, когда молодые люди перебираются в крупные города, затем едут из регионов в столицу или даже за границу. Как вы работаете с молодежью, чтобы она развивалась на родной земле?

— В этом вопросе важно разделять две составляющие. Первая из них – это естественный процесс миграции населения. Современная молодежь очень мобильна, она легко принимает решения о переезде по тем или иным причинам. И эти процессы идут не только у нас: из Нижнекамска едут в Казань, из Казани в Москву, а оттуда – в другие страны. Это было всегда.

Но есть и вторая составляющая вопроса, более важная. Она связана с теми, кто хочет и может работать здесь, у нас. Наша задача – создать для этих молодых людей все необходимые условия для самореализации. Чтобы они видели свою перспективу роста, это касается не только карьеры, но и духовно-культурного развития.

Этому вопросу посвящен отдельный раздел в Стратегии социально-экономического развития нашего района – человеческий капитал. Сейчас, к сожалению, у нас остаются лишь 21% выпускников 11-х классов. Уезжают, как правило, те, кто уже имеют четко поставленную цель дальнейшего развития. В этом направлении явно нужна активизация нашей работы.

«Нижнекамск, в первую очередь, город с крупными промышленными предприятиями. Но это не значит, что все могут и должны работать на производствах» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

При окончании школы наши выпускники должны понимать, куда двигаться дальше, с учетом их устремлений и интересов. А мы должны создать все условия, чтобы они могли их проявить. Наш подход такой: у каждого человека есть способности, просто у всех они разные.

И если какой-то ученик имеет «тройки» - это не значит, что он ни на что не способен. Просто в нем не увидели те способности, которые были заложены природой. Поэтому наша задача - обнаружить и раскрыть талант каждого школьника, именно такой проактивный подход будет применяться в наших новых школах, где мы реализуем идеологию «Школа без отстающих».

Нижнекамск, в первую очередь, город с крупными промышленными предприятиями. Но это не значит, что все могут и должны работать на производствах. Профили обучения подрастающего поколения должны быть разными. Сегодня вопрос кадров является номером один, без этого невозможна реализация других программ и проектов.

«Упустив культурное развитие молодых поколений, мы их просто потеряем» Фото: president.tatarstan.ru

«В Нижнекамске чувствуешь связь между людьми на тактильном уровне»

— От образования перейдем к теме культуры. Для промышленных городов эта тема является болезненной, потому что основной упор здесь изначально делался на технологии, а культурная среда была на втором плане. Как за прошедшие годы вам удалось переломить этот тренд?

— Образование и культура – это основа, на которой держится общество. Даже в тяжелые годы войны в нашей стране продолжали строить объекты культуры, это понимание было всегда. Потому что, упустив культурное развитие молодых поколений, мы их просто потеряем.

Сейчас очень многое делается для поддержания этой сферы в сельской местности и городах. Создаются не только здания сельских клубов, в них также идет активная работа с молодежью, настоящая «движуха» - мероприятия, концерты, встречи и выступления.

Другой аспект – библиотеки. Несколько лет назад мы открыли в Нижнекамске парк чтения и отдыха им. Тукая и реконструировали одноименную библиотеку по примеру библиотеки Достоевского в Москве. Проект сделал знакомство с литературой более доступным и открытым для всех желающих, это реально повлияло на желание людей прийти туда. Мы должны пересмотреть в целом всю систему филиальных библиотек: где-то «пахнет нафталином», где-то низкая эффективность и так далее. То есть место для дальнейшей работы здесь есть.

«Несколько лет назад мы открыли в Нижнекамске парк чтения и отдыха им. Тукая и реконструировали одноименную библиотеку» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Еще одно важное направление — это, конечно же, театр. У нас есть Нижнекамский государственный татарский драматический театр. Моя мечта, чтобы появился и русский драмтеатр. Что касается татарского драматического театра, мы провели большие работы по реконструкции его большой сцены, а малую сцену отдали под студию детского творчества. Это очень важно, чтобы дети с малых лет соприкасались культурной средой.

Впереди у нас – создание театра юного зрителя (ТЮЗ). Для этого проекта мы передали здание кинотеатра «Джалиль», обсудив данный шаг с театральной общественностью города. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы провести реконструкцию и придать зданию соответствующий внешний вид. Это будет суперпроект.

Также у нас есть музыкальное училище им.Сайдашева, выходцы которого являются гордостью Татарстана. Вместе с республиканским Минкультуры мы прорабатываем вопрос о создании креативного пространства на базе училища для тех, кто хочет ближе познакомиться с этой темой и даже получить компетенции.

В целом, культура – это очень важное направление. Внимание к нашему культурному коду не может быть избыточным, по определению.

— А каков культурный код нижнекамца?

— Каждая территория имеет свою специфику, в зависимости от географии, истории и множества других факторов.

Наша особенность в том, что Нижнекамск достиг «золотой середины»: 300 тысяч жителей – это уже крупный город, но в отличие от мегаполисов-милионников здесь все еще сохраняется связь между людьми. Здесь есть это чувство общности, ты ощущаешь людей рядом на тактильном уровне. У нас очень доброжелательные люди.

«Здесь все еще сохраняется связь между людьми. Здесь есть это чувство общности» Фото: официальный сайт Нижнекамского района РТ e-nkama.ru

— Вы являетесь практически ровесником города. Что хоте ли бы пожелать нижнекамцам и себе?

— Процветания, стабильности и чувства перспективы, которое будет реально улучшать качество жизни. Что можно пожелать нижнекамцам? В первую очередь, здоровья. И любви ко всему, что тебя окружает. Что пожелал бы себе? Того же самого. Сейчас я нахожусь на новом этапе развития. И так же, как и 15 лет назад, мне предстоит многому учиться.

Вторая часть интервью будет опубликована в ближайшее время.

