Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане и гололедице на дорогах

Ночью и утром в пятницу, 8 апреля, в Татарстане ожидается туман. Также синоптики предупредили жителей республики о сильной гололедице на дорогах.

Из прогноза на следующие сутки следует, что в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями днем.

Ночью и утром возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков.

Гидрометцентр РТ предсказывает умеренный южный и юго-западный ветер.

Ночью минимальная температура будет коленбаться от -3°С до +2°С. Днем термометры покажут 9-14 градусов тепла.