В предстоящие выходные в Казани пункты вакцинации у станций метро будут работать

В предстоящие выходные в Казани продолжат свою работу пункты вакцинации у станций метро. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщил Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Около станций метро в Казани до сих пор открыты пункты вакцинации. Это очень важная процедура и в плане предстоящих праздничных мероприятий – каждый может выделить себе время, чтобы вакцинироваться. Традиционно вакцинируются люди, живущие рядом с метро и идущие на работу. Пункты будут стоять, пока идет население или не наступит плохая погода», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сделать прививку от гриппа можно у шести станций: «Авиастроительной», «Яшьлек», «Козьей Слободы», «Площади Тукая», «Проспекта Победы» и «Дубравной».