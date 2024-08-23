В Казани с понедельника начнут прививать от гриппа у метро

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С понедельника, 26 августа, начнут работу пункты вакцинации у станций казанского метро. Привиться можно будет ежедневно с 8.00 до 19.00, даже в праздники и выходные. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Пункты вакцинации откроются у шести станций метрополитена:

1. Авиастроительная;

2. Яшьлек;

3. Козья Слобода;

4. Площадь Тукая;

5. Проспект Победы;

6. Дубравная.

Прививку в этих пунктах вакцинации смогут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной “Совигрипп”.

«Почему важна ежегодная вакцинация? Каждый год вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, а иммунитет от предыдущей вакцинации снижается. Поэтому важно делать прививку каждый год для защиты от наиболее активных вирусов. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом», – подчеркнули в горздраве.