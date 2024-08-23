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В Казани с понедельника начнут прививать от гриппа у метро
С понедельника, 26 августа, начнут работу пункты вакцинации у станций казанского метро. Привиться можно будет ежедневно с 8.00 до 19.00, даже в праздники и выходные. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
Пункты вакцинации откроются у шести станций метрополитена:
1. Авиастроительная;
2. Яшьлек;
3. Козья Слобода;
4. Площадь Тукая;
5. Проспект Победы;
6. Дубравная.
Прививку в этих пунктах вакцинации смогут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной “Совигрипп”.
«Почему важна ежегодная вакцинация? Каждый год вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, а иммунитет от предыдущей вакцинации снижается. Поэтому важно делать прививку каждый год для защиты от наиболее активных вирусов. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом», – подчеркнули в горздраве.
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