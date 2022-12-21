В Татарстане в 2023 году откроются две школы креативных индустрий

В 2023 году в Нижнекамске и Альметьевске откроются центры креативных индустрий. Таким образом, в Татарстане будет функционировать три подобных школы. Об открытии образовательных учреждений сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в прямом эфире программы «Татарстан онлайн».

На данный момент в республике существует лишь одна подобная школа – на базе Казанского художественного училища имени Фешина. Она была создана в рамках стратегической инициативы «Придумано в России». На создание училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей.

Обучение предназначено для подростков от 12 до 17 лет. Школа по большей части специализируется на медийных направлениях, связанных с анимацией, дополненной реальностью, а также фото- и видеопроизводством.

Планируется, что в Альметьевске и Нижнекамске для слушателей курса добавится обучение ауди- и визуальным искусствам, в рамках которого будут ставиться эксперименты.

«Это место, где соединяются творческие направления с IT», — пояснила министр культуры.